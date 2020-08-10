Дружина Павліка розповіла, як живе співак після смерті сина

Віктор Павлік болісно переживає втрату сина. 24 Канал
Дружина українського співака Віктора Павліка, молодший син якого помер 7 серпня, Катерина Реп’яхова зізналася, що артист болісно переживає втрату 21-річного Павла.
Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, стан музиканта змінюється щохвилини, тому вона постійно перебуває поруч з ним. Вона також додала, що днями Павлік вирушає на гастролі.
"Може забувати, відволікатися, усміхатися. Навіть пожартувати може, але все це через секунду припиняється, і він просто починає плакати, сильно плакати. Постійно дивиться фотографії. Загалом, важко", – відзначила Реп'яхова.
Павло Павлік помер 7 серпня ukrainci.com.ua
Нагадаємо, раніше хрещена матір сина співака Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону Павла Павліка, написавши зворушливе звернення до свого похресника. Також батько померлого хлопця Віктор Павлік показав у мережі зворушливе відео з сином в його останні дні життя. Від важкої хвороби і 18 курсів хіміотерапії хлопець практично не міг говорити й не розплющував очей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.