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Дружина Павліка розповіла, як живе співак після смерті сина

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Віктор Павлік болісно переживає втрату сина

Віктор Павлік болісно переживає втрату сина. 24 Канал

Дружина українського співака Віктора Павліка, молодший син якого помер 7 серпня, Катерина Реп’яхова зізналася, що артист болісно переживає втрату 21-річного Павла.

Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, стан музиканта змінюється щохвилини, тому вона постійно перебуває поруч з ним. Вона також додала, що днями Павлік вирушає на гастролі.

"Може забувати, відволікатися, усміхатися. Навіть пожартувати може, але все це через секунду припиняється, і він просто починає плакати, сильно плакати. Постійно дивиться фотографії. Загалом, важко", – відзначила Реп'яхова.

Павло Павлік помер 7 серпня

Павло Павлік помер 7 серпня ukrainci.com.ua

Нагадаємо, раніше хрещена матір сина співака Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону Павла Павліка, написавши зворушливе звернення до свого похресника. Також батько померлого хлопця Віктор Павлік показав у мережі зворушливе відео з сином в його останні дні життя. Від важкої хвороби і 18 курсів хіміотерапії хлопець практично не міг говорити й не розплющував очей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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