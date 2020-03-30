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30 березня • оновлено в 08:27
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Дружина Ігоря Ніколаєва Проскурякова зробила зізнання після госпіталізації артиста

2.1т
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Дружина російського композитора й співака Ігоря Ніколаєва, який був госпіталізований з підозрою на коронавірус, Юлія Проскурякова зізналася, що втомилася боятися.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши новий пост.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова

rusdialog.ru

Так, Проскурякова поділилася відео, на якому їх з Ніколаєвим дочка Вероніка танцює під трек Uno гурту Little Big. Публікацію Юлія супроводила несподіваним зізнанням.

"Набридло боятися... Щоб не збожеволіти, хоч щось не про коронавірус! Давайте вірити в краще, нехай все налагодиться і ми будемо знову ось так безтурботно танцювати!", – написала Проскурякова, додавши хештег "сумуємо за татом і чекаємо його додому".

Примітно, що жінка обмежила можливість коментувати публікацію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Проскурякова звернулася до шанувальників і ЗМІ з проханням припинити їм дзвонити. За словами Юлії, Ігорю Ніколаєву зараз потрібно відпочивати й чекати результатів аналізів. Жінка зазначає, що вони не будуть робити ніяких заяв, поки не дізнаються офіційного діагнозу.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Юлія Проскурякова Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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