Дружина російського композитора й співака Ігоря Ніколаєва, який був госпіталізований з підозрою на коронавірус, Юлія Проскурякова зізналася, що втомилася боятися.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши новий пост.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова rusdialog.ru

Так, Проскурякова поділилася відео, на якому їх з Ніколаєвим дочка Вероніка танцює під трек Uno гурту Little Big. Публікацію Юлія супроводила несподіваним зізнанням.

"Набридло боятися... Щоб не збожеволіти, хоч щось не про коронавірус! Давайте вірити в краще, нехай все налагодиться і ми будемо знову ось так безтурботно танцювати!", – написала Проскурякова, додавши хештег "сумуємо за татом і чекаємо його додому".

Примітно, що жінка обмежила можливість коментувати публікацію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Проскурякова звернулася до шанувальників і ЗМІ з проханням припинити їм дзвонити. За словами Юлії, Ігорю Ніколаєву зараз потрібно відпочивати й чекати результатів аналізів. Жінка зазначає, що вони не будуть робити ніяких заяв, поки не дізнаються офіційного діагнозу.

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