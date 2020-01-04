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5 січня • оновлено в 02:16
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Виступав у Криму, а потім на "Кварталі": Dr. Alban зізнався про допомогу Зеленського для в'їзду в Україну

1.7т
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Шведський співак Dr. Alban, який виступив у новорічному шоу "Вечірній квартал", заявив, що в'їхати в Україну йому допоміг президент Володимир Зеленський.

Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram, поділившись також спільними фотографіями з українським лідером (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він уточнив, що йому був заборонений в'їзд у країну через попереднє шоу в Криму. Український півострів у пості Dr. Alban назвав "спірним".

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Dr. Alban у "Вечірньому кварталі" та з Володимиром Зеленським

Dr. Alban у "Вечірньому кварталі" та з Володимиром Зеленським

Колаж

"Із втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", – написав співак.

Також у відео артиста в Instagram потрапив актор і гуморист Степан Казанін. Він сказав Албану: "We love USA very much" ("ми дуже любимо США").

Додамо, Dr. Alban став спеціальним гостем новорічного випуску шоу. Шведський 62-річний співак виконав свій хіт It's My Life та взяв участь в одному з номерів "кварталівців".

Dr. Alban у новорічному "Вечірньому Кварталі"

Dr. Alban у новорічному "Вечірньому Кварталі"

Пресслужба студії "Квартал 95"

Виступав у Криму, а потім на "Кварталі": Dr. Alban зізнався про допомогу Зеленського для в'їзду в Україну

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступу в Києві іноземних артистів, які порушили закони України.

Йшлося, зокрема, про два концерти. У Києві збирався виступити шведський музикант Dr. Alban, внесений у базу "Миротворець" після гастролей в окупованому Криму, а також російська співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новий рік Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Новий Рік-2020 фотографии Квартал 95 видео
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