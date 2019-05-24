"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка обурила користувачів мережі своєю появою на Каннському кінофестивалі. Вона прийшла на захід у вечірній сукні з глибоким вирізом до самої талії.

Користувачі мережі залишили під її фото безліч негативних коментарів і зазначили, що у неї дуже відверта сукня. Фото Навка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Навка РБК

"А що ви там робите? Яке відношення ви маєте до кіномистецтва?", "На червоній доріжці тепер можуть всі ходити, а раніше туди ступала нога визнаного таланту", "В Росії без вищої освіти можна червоними доріжками бігати і діамантами виблискувати", "Давайте вже топлес", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня учасниця російського шоу "Дом-2" модель Вікторія Боня вкотре відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці вона з'явилася в червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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