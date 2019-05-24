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"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах

14тЧитати матеріал російською

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка обурила користувачів мережі своєю появою на Каннському кінофестивалі. Вона прийшла на захід у вечірній сукні з глибоким вирізом до самої талії.

Користувачі мережі залишили під її фото безліч негативних коментарів і зазначили, що у неї дуже відверта сукня. Фото Навка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Навка

Тетяна Навка

РБК

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Дорогі мої передплатники! 💞 У зв'язку з тим, що у деяких з вас виникають питання про моїй появі на Каннському кінофестивалі, повторюся не в перший раз, щороку я пишу і говорю, але мабуть людям подобається ставити ці питання знову і знову 🤷♀️ Відповідаю, що я є Амбассадор Ювелірної компанії Chopard від Росії, тому я повинна бути / відвідувати Каннський фестиваль і будь-які інші заходи, які проводяться в партнерстві з Chopard. Таким чином, я рекламую цей бренд, а так само ті сукні, сумки, різноманітні вироби, які мені надають різні компанії і дизайнери. 👆 Щиро сподіваюся, що після цього поста у вас буде менше таких питань. 😉 #chopard #yaninacouture # ТатьянаНавка # вопросответ # етотожеработа # обратнаясвязь

Публікація від Tatiana Navka (@tatiana_navka)

А чи могла маленька я уявити, що колись ось так от зможу пройти по червоній килимовій доріжці Каннського фестивалю ?! 🤔😏 А чому б і ні ... Да ?! 👆 Це приголомшливі емоції і почуття !!! 😁 Особливо, коли навколо тебе стільки видатних особистостей !!! 😍😍😍 Прикраси @chopard і @mercury_russia Make up & hair by @zakirovaliliya Чудове плаття від @yaninacouture 👗💖 # ТатьянаНавка #cannesfilmfestival # краснаяковроваядорожка #chopard #mercuryrussia # девочкітакіедевочкі

Публікація від Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"А що ви там робите? Яке відношення ви маєте до кіномистецтва?", "На червоній доріжці тепер можуть всі ходити, а раніше туди ступала нога визнаного таланту", "В Росії без вищої освіти можна червоними доріжками бігати і діамантами виблискувати", "Давайте вже топлес", — пишуть у мережі.

"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах
"Давай вже топлес": дружина Пєскова обурила мережу вбранням у Каннах

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня учасниця російського шоу "Дом-2" модель Вікторія Боня вкотре відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці вона з'явилася в червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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Читайте всі новини по темі "Каннський кінофестиваль" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Каннський кінофестиваль
Особи
Дмитро ПєсковТетяна Навка
Місце
Франція
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Что она в гейропе делает?пусть в мухосранске дефилирует.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Амба!!! Сса дор.
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