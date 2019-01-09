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''Четверту добу Росія палає'': український шоумен висміяв істерику росіян через Томос УПЦ

1.7тЧитати матеріал російською

Український блогер, шоумен і перекладач Дмитро Чекалкін яскраво висміяв реакцію росіян на отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію. Зокрема, він "пройшовся" по агресивному висловлюванню російського актора Івана Охлобистіна, яке той раніше опублікував у мережі.

Так, Чекалкін зазначив, що ніякі проблеми, які спостерігаються нині в РФ не можуть відвернути увагу від "головної для них теми" – Томосу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ні плюс 5 років до пенсійного віку, ні плюс 20% до вартості продуктового кошика, ні плюс 15% до вартості пального, ні плюс 10% до тарифів ЖКГ, ні плюс 2% до ПДВ не здатні відвернути росіян від головної теми – Українського Томосу", – висловився блогер, також звернувши увагу на раніше зроблену Іваном Охлобистіним "істеричну заяву" про формування незалежної від Православної церкви України.

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"Душити зрадників!", "Тварюки продажні", "Діти сатани"... Скандальний російський актор відзначився істеричною заявою через Томос для України", – написав Дмитро і додав до посту красномовний вірш:

"Четвертые сутки Россия пылает, По скрепам и "Третьему Риму" — удар. Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев. Не хнычьте, Онуфрий, терпите кошмар".

У коментарях під публікацією користувачі підтримали Чекалкіна, зазначивши, що подібна позиція характерна не тільки для Охлобистіна, а й для більшості громадян Росії. Артиста ж фоловери вважають зовсім позбавленим здорового глузду.

''Четверту добу Росія палає'': український шоумен висміяв істерику росіян через Томос УПЦ

''Четверту добу Росія палає'': український шоумен висміяв істерику росіян через Томос УПЦ

Нагадаємо, що раніше Іван Охлобистін, відомий своєю симпатією до терористів "Л/ДНР", "вибухнув" істерикою через надання Томосу УПЦ. Гнівне звернення із обіцянкою релігійної відплати він розмістив на своїй сторінці у соціальних мережах. Артист заявив, що "вони зроблять так, щоб українці вірили у те, що зручно Москві".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Дмитро ЧекалкінІван Охлобистін
Тег
Томос
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