''Четверту добу Росія палає'': український шоумен висміяв істерику росіян через Томос УПЦ

Український блогер, шоумен і перекладач Дмитро Чекалкін яскраво висміяв реакцію росіян на отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію. Зокрема, він "пройшовся" по агресивному висловлюванню російського актора Івана Охлобистіна, яке той раніше опублікував у мережі.

Так, Чекалкін зазначив, що ніякі проблеми, які спостерігаються нині в РФ не можуть відвернути увагу від "головної для них теми" – Томосу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ні плюс 5 років до пенсійного віку, ні плюс 20% до вартості продуктового кошика, ні плюс 15% до вартості пального, ні плюс 10% до тарифів ЖКГ, ні плюс 2% до ПДВ не здатні відвернути росіян від головної теми – Українського Томосу", – висловився блогер, також звернувши увагу на раніше зроблену Іваном Охлобистіним "істеричну заяву" про формування незалежної від Православної церкви України.

"Душити зрадників!", "Тварюки продажні", "Діти сатани"... Скандальний російський актор відзначився істеричною заявою через Томос для України", – написав Дмитро і додав до посту красномовний вірш:

"Четвертые сутки Россия пылает, По скрепам и "Третьему Риму" — удар. Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев. Не хнычьте, Онуфрий, терпите кошмар".

У коментарях під публікацією користувачі підтримали Чекалкіна, зазначивши, що подібна позиція характерна не тільки для Охлобистіна, а й для більшості громадян Росії. Артиста ж фоловери вважають зовсім позбавленим здорового глузду.

Нагадаємо, що раніше Іван Охлобистін, відомий своєю симпатією до терористів "Л/ДНР", "вибухнув" істерикою через надання Томосу УПЦ. Гнівне звернення із обіцянкою релігійної відплати він розмістив на своїй сторінці у соціальних мережах. Артист заявив, що "вони зроблять так, щоб українці вірили у те, що зручно Москві".

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