''Четверту добу Росія палає'': український шоумен висміяв істерику росіян через Томос УПЦ

Український блогер, шоумен і перекладач Дмитро Чекалкін яскраво висміяв реакцію росіян на отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію. Зокрема, він "пройшовся" по агресивному висловлюванню російського актора Івана Охлобистіна, яке той раніше опублікував у мережі.
Так, Чекалкін зазначив, що ніякі проблеми, які спостерігаються нині в РФ не можуть відвернути увагу від "головної для них теми" – Томосу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ні плюс 5 років до пенсійного віку, ні плюс 20% до вартості продуктового кошика, ні плюс 15% до вартості пального, ні плюс 10% до тарифів ЖКГ, ні плюс 2% до ПДВ не здатні відвернути росіян від головної теми – Українського Томосу", – висловився блогер, також звернувши увагу на раніше зроблену Іваном Охлобистіним "істеричну заяву" про формування незалежної від Православної церкви України.
"Душити зрадників!", "Тварюки продажні", "Діти сатани"... Скандальний російський актор відзначився істеричною заявою через Томос для України", – написав Дмитро і додав до посту красномовний вірш:
"Четвертые сутки Россия пылает, По скрепам и "Третьему Риму" — удар. Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев. Не хнычьте, Онуфрий, терпите кошмар".
У коментарях під публікацією користувачі підтримали Чекалкіна, зазначивши, що подібна позиція характерна не тільки для Охлобистіна, а й для більшості громадян Росії. Артиста ж фоловери вважають зовсім позбавленим здорового глузду.
Нагадаємо, що раніше Іван Охлобистін, відомий своєю симпатією до терористів "Л/ДНР", "вибухнув" істерикою через надання Томосу УПЦ. Гнівне звернення із обіцянкою релігійної відплати він розмістив на своїй сторінці у соціальних мережах. Артист заявив, що "вони зроблять так, щоб українці вірили у те, що зручно Москві".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
Багато росіян вкрай агресивно відреагували на отримання Україною Томосу. Українці ж, зі свого боку, висміяли в мережі невдоволення громадян РФ і нагадали, що тепер держава пішла ще на один крок від "російського брата"
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це було пов'язано із тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
У середу, 9 січня, усі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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