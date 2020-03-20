Чехова рознесла Вікторію Боню за скандальну заяву про коронавірус

Російська телеведуча Анфіса Чехова розкритикувала пост колишньої учасниці "Дом-2", моделі Вікторії Боні, яка заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Чехова осудила Боню за різке висловлювання.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

"Навіть якщо відкинути всю жорстокість цього висловлювання і відсутність співчуття по відношенню до сімей померлих, хочу сказати, що в цій заяві було дуже мало здорового глузду й мудрості! Людей чомусь прийнято порівнювати з паразитами, які живуть на тілі Землі. Я не згодна з цим порівнянням. Люди всі різні! І заявляти про те, що планеті без нас буде краще, це, м'яко кажучи, злегка неетично!", – вважає Чехова.

На думку телеведучої, люди й планета – взаємопов'язані:

"Вона ділиться з нами своїми ресурсами, а ми повертаємо їй енергію! Звичайно, часто ми перегинаємо палицю, але і вона регулярно буває до нас жорстока! Публічній персоні, яка сліпо висловлює власну думку, слід вивчити статистику: скільки людей протягом існування нашої цивілізації планета винищила за допомогою вірусів і природних катаклізмів".

Вікторія Боня Instagram @victoriabonya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Вікторія Боня оскандалилася заявою про коронавірус. За словами зірки, він піде на користь людям і всі "заплатять за своє неусвідомлене життя саме такою ціною".

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