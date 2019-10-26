"Була в пеклі!" Зірку "Універу" ледь не вбив банальний засіб від застуди

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська серйозно отруїлася банальним засобом від застуди.

Подробиці "запаморочливої історії" знаменитість розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що придбала в аптеці препарат відразу ж, як почала хворіти.

"А далі не дивовижне одужання, а серйозне харчове отруєння. Всю ніч була в пеклі, обійдуся без фізіологічних подробиць, вранці боліло абсолютно все, а тіло покрилося моторошною кропив'янкою", – розповіла Самбурська.

Настасья Самбурська отруїлася засобом від застуди instagram / samburskaya

Лікар сказав актрисі, що вона напоролася на підробку. Зірка припустила, що якийсь умілець у підвалі, а можливо й в самій аптеці, начаклував "дику суміш" і розфасував в упаковки, які були схожі на відомий бренд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перша неприємність, з якою Самбурська зіткнулася останнім часом. Нещодавно вона стала жертвою шахраїв, коли полетіла відпочивати із подругою на курорт.

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