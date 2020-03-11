Брежнєву атакували в мережі через підтримку дружини Джигана

Українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз живе і працює в Росії, піддалася цькуванням через підтримку дружини репера Джигана Оксани Самойлової.

Зокрема, зірку атакували користувачі під свіжим постом Самойлової в Instagram.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Так, Брежнєва висловила підтримку Оксані, написавши в коментарі під публікацією:

Втім підписники не оцінили коментар артистки і згадали, як вона повела Костянтина Меладзе із сім'ї.

"Це не через вас чужа родина не збереглася?", "Сказала та, яка сім'ю розбила і повела мужика", "Більшість жінок навіть імені вашого чути не хочуть, так як ви дійсно влізли в чужу сім'ю", "Краще б тут мовчала", – обурювалися користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після того, як Джиган потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність, зірки почали підтримувати його дружину Оксану Самойлову.

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