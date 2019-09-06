"Борони Боже": зірка "Універу" налякала мережу "товстим" фото

Зірка молодіжного серіалу Універ, Валентина Рубцова налякала мережу своїм новим знімком. Так, актриса постала перед шанувальниками у досить незвичайному образі — на ній був грим, який додав артистці декілька десятків кілограмів.

Знімок Рубцова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Коли прийшла додому і зняла утяжку", "Жах, яка є. Без гриму ще гірше", "Валентино, ви так не жартуйте", "Це що з тобою створили?", "Борони Боже", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Анна Хількевич здивувала шанувальників новим образом.

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