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"Бігає по Криму": Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю

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Скандального російського співака Григорія Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю у Криму.

Знімки опублікували в Twitter RoksolanaToday & Крим. "По Криму бігає Лепс, якщо це кого цікавить. Може, Баканов його слухає ....", - написали в мікроблозі.

"Бігає по Криму": Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю
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"Бігає по Криму": Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю
"Бігає по Криму": Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю

Відзначимо, що також в Криму знаходиться президент російського мотоклубу "Нічні вовки", друг президента РФ Володимира Путіна, одіозний байкер Олександр "Хірург" Залдостанов. Лепс допомагає його клубу в підготовці до чергової пропагандистської акції. Судячи з геотегів, вони були разом в Севастополі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росЗМІ з'ясували про міцні зв'язки Григорія Лепса з кримінальним світом. Саме через це в 2013 році влада США включила його в "чорний список".

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Теми
Анексія Криму Заборона російських зірок в Україні
Особи
Григорій Лепс Олександр Залдостанов (Хірург)
Місце
Україна Севастополь
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