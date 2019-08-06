"Бігає по Криму": Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю

Скандального російського співака Григорія Лепса засікли на прогулянці по окупованому Севастополю у Криму.

Знімки опублікували в Twitter RoksolanaToday & Крим. "По Криму бігає Лепс, якщо це кого цікавить. Може, Баканов його слухає ....", - написали в мікроблозі.

Відзначимо, що також в Криму знаходиться президент російського мотоклубу "Нічні вовки", друг президента РФ Володимира Путіна, одіозний байкер Олександр "Хірург" Залдостанов. Лепс допомагає його клубу в підготовці до чергової пропагандистської акції. Судячи з геотегів, вони були разом в Севастополі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росЗМІ з'ясували про міцні зв'язки Григорія Лепса з кримінальним світом. Саме через це в 2013 році влада США включила його в "чорний список".

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