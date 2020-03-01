Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"

Американець Джамал Марселін з Нью-Йорка підкорив мережу українською мовою на шоу "Голос Країни". Він зазначив, що вивчив мову, коли переїхав в Бердичів.

До чоловіка не повернувся ніхто із зіркових тренерів (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я викладаю англійську мову, я волонтер корпусу миру. Коли я переїхав в Україну я жив в Бердичеві і я брав уроки української мови", - сказал Джамал.

"Як добре вивчив українську! Людина несе добро і мир! Спасибі!", "Не втомлюся повторювати, які молодці люди, які приїжджають в чужу країну і вчать її рідну мову", "Джамал, спасибі за українську мову", "Дуже гарний голос", "Шкода, він такий колоритний", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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