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2 березня • оновлено в 00:35
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Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"

1.9т
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Американець Джамал Марселін з Нью-Йорка підкорив мережу українською мовою на шоу "Голос Країни". Він зазначив, що вивчив мову, коли переїхав в Бердичів.

До чоловіка не повернувся ніхто із зіркових тренерів (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"

Скріншот з відео

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"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос країни" підкорила мережу
"Я викладаю англійську мову, я волонтер корпусу миру. Коли я переїхав в Україну я жив в Бердичеві і я брав уроки української мови", - сказал Джамал.

"Як добре вивчив українську! Людина несе добро і мир! Спасибі!", "Не втомлюся повторювати, які молодці люди, які приїжджають в чужу країну і вчать її рідну мову", "Джамал, спасибі за українську мову", "Дуже гарний голос", "Шкода, він такий колоритний", - пишуть в мережі.

Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"
Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"
Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"
Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"
Американець вразив мережу українською мовою на "Голосі Країни"

Мешканець Нью-Йорку Марселін Джамал пріїхав до України з організацією "Корпус миру", щоб викладати англійську дітям. ВІН дуже любити свою роботу, но считает музику своєю найголовнішою пристрастю. І сегодня на # голоскраїні ВІН планирует позмагатіся за екстра-місце в # КомандаПТПіNK. Як вважаєш, чи вдастся Йому розвернуті омріяне Подвійне крісло? 🧐 # бітваепохі

Публікація від Голос країни (@goloskrainy_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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Автор
Марія Дідик
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Pollak John
Pollak John
русскоговорящие челюсти такого не могут . Мозгов не хватает .
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