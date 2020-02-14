"Душа тріпоче": 77-річна телеведуча з РФ прийшла з молодим обранцем у РАЦС. Відео

77-річна російська телеведуча Ангеліна Вовк разом зі своїм обранцем, 52-річним істориком музики та радіоведучим Михайлом Куніциним, побувала в столичному Грибоєдовському РАЦСі.

Так, романтичне відео Вовк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому видно, як жінка підійшла до дверей Палацу, біля яких її з букетом квітів чекав молодий наречений (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ангеліна Вовк і Михайло Куніцин Фото: ru.hellomagazine.com

"Найпрекрасніші, найкращі речі у світі неможливо відчути почути або побачити – їх можна відчути тільки серцем... Вік не захищає від кохання. Воно допомагає не старіти", – підписала відео Вовк.

За словами Ангеліни, багато років тому вона оформляла шлюб саме в цьому РАЦСі, з яким у неї пов'язані найкращі спогади. Телеведуча та її обранець Михайло побажали всім молодятам щастя. Втім, про мету свого візиту вони вирішили промовчати.

Михайло Куніцин і Ангеліна Вовк Фото: kp.ru

"У цьому палаці я виходила заміж за свого коханого чоловіка, і ось знову я тут. Моя душа тріпоче... Це справді знакове місце в Москві, і сюди прагне прийти багато хто, укласти союз двох закоханих сердець, тим паче напередодні Дня закоханих... Щастя вам всім та кохання", – сказала телеведуча на камеру, в чому її підтримав Куніцин.

Михаил Куницын и Ангелина Вовк Фото: vokrug.tv

Нагадаємо, що Вовк була заміжня двічі: першим чоловіком був Геннадій Чортів, директор Центрального телебачення, з яким вона прожила 16 років, а другим – чеський художник Індржих Гетц. З ним артистка прожила 13 років, аж до 1995 року. У 2019 році в ЗМІ з'явилася інформація про те, що радіоведучий Михайло Куніцин зробив пропозицію своїй коханій.

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