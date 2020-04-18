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18 квітня • оновлено в 15:41
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34-річна зірка українських серіалів Марина Коняшкіна заразилася коронавірусом: що відомо

11т
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У 34-річної актриси Марини Коняшкіної, яка знімалася в багатьох українських серіалах, діагностували коронавірус.

Актриса нібито самостійно викликала лікарів через погане самопочуття. Медики приїхали до неї додому і взяли аналізи. Після перевірки на COVID-19 діагноз підтвердився, пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що хвороба проходить у легкій формі, госпіталізовувати Коняшкіну не стали, вона дотримуватиметься ізоляції вдома.

Марина Коняшкіна

Марина Коняшкіна

Аргументы недели

Сама Марина Коняшкіна пізніше вийшла на зв'язок і заявила, що коронавірусу у неї немає, проте давати докладні коментарі відмовилася.

Нагадаємо, Марина Коняшкіна – білоруська актриса. Вона відома ролями в таких українських серіалах, як "Ромашка, кактус, маргаритка", "Охоронець", "Квиток на двох", "Пастка", "Ніконов і Ко", "Будинок на холодному ключі", "Свій чужий син", "Місто закоханих" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Єва Романова
Тема
Коронавірус
Теги
кіно шоу-бизнес
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Васьков Александр
Васьков Александр
Так есть у нее коронавирус или нет? Хто p13D1t?
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Васьков Александр, p13D1t точно не вирус . Она же из Беларуси, а там бацька сказал, кто заболеет, - домой может не возвращаться, Это приравнивается к госизмене.
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