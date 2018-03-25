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"Ні в*тників, ні м*скалів!" Російська зірка заступилася за Україну

16.7тЧитати новину російською

Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова заявила, що вона не побачила в Україні упередженого ставлення до себе через те, що вона з Росії.

Нічого того, про що говорять в РФ, немає, заявила вона в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

"Я працювала недавно в Україні і не побачила нічого того, що у нас кажуть. Ніхто мене ні в*тником, ні м*скалем не називав, всюди люди нормальні. Мені здається, це все політика", - підкреслила вона.

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Аліка Смєхова

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російська актриса Лія Ахеджакова назвала українців "дурнями" і "ідіотами".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Аліка Смєхова
Місце
Росія
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