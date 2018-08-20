Знайшла заміну? Ані Лорак засвітилася в компанії нового чоловіка

Українська поп-співачка Ані Лорак, яка раніше потрапила в гучний скандал зі зрадою чоловіка Мурата, здивувала мережу знімком з невідомим молодиком.

Так, в Stories свого Instagram-аккаунта Лорак розмістила фото, на якому зображена в компанії молодого хлопця. Увагу також привернуло те, що фотографію артистка прикрасила "смайлом" в формі серця.

Про те, з ким саме сфотографувалася Кароліна, вона порахувала за краще не говорити - на знімку її партнер не позначений.

Instagram @anilorak (Stories)

Нагадаємо, в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки Яни Бєляєвої. Пара провела вечір в київському караоке-клубі, не соромлячись ніжностей і не приховуючи близьких відносин, а потім разом покинула заклад.

Після цього Лорак, будучи активним користувачем соціальної мережі Instagram, на деякий час повністю припинила публікувати нові знімки, чим дуже налякала своїх шанувальників. Врешті, коли Ані перервала тривожне мовчання, фоловери помітили зміни в її зовнішності: співачка виглядала дуже втомленою і сумною.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, фани Лорак влаштували жорстку цькування передбачуваній коханці її чоловіка. Сама ж Ані Лорак скандальний інцидент досі не прокоментувала.