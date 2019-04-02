"З нетерпінням чекаю": Повалій розповіла про поповнення в родині

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, розповіла про прийдешнє поповнення в родині – співачка скоро стане бабусею.

Повалій прокоментувала вагітність своєї невістки, дружини сина Дениса Світлани. Пара очікує народження первістка восени 2019 року, сама ж Таїсія також зазначила, що з нетерпінням чекає появи онука чи онуки, пише "СтарХит".

Таїсія Повалій з чоловіком Корреспондент.net

"Дуже рада за Дениса і Світланку. Не раз говорили з сином на цю тему. Тепер з нетерпінням чекаю появи на світ онука чи онуки. Впевнена, з мене вийде відмінна бабуся. Якщо знадобиться моя допомога, довго просити не доведеться. І поняньчити, і погуляти, і укласти, і пограти – все можу. І, звичайно ж, буду балувати малюка", – зізналася 54-річна Повалій.

Сім'я Повалій Instagram @tpovaliyofficial

Відзначимо, син Таїсії Денис Повалій та Світлана Віхрова познайомилися в соціальній мережі, а в 2015-му закохані зіграли весілля. Про те, що пара чекає поповнення, стало відомо в кінці лютого, коли Денис опублікував в Instagram знімок позитивного тесту на вагітність своєї дружини.

Денис Повалій з дружиною Світланою Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таїсія Повалій, яка була подругою скандального президента Януковича, обурила користувачів мережі висловлюванням про вибори в Україні, перший тур яких відбувся в неділю, 31 березня.

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