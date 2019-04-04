"Як дівчата з ескорту!" MARUV присоромили в мережі за провокаційне фото без штанів

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася представляти Україну, засвітила оголену "п'яту точку" на фото в мережі, через що її присоромили фанати.

Так, провокаційне фото, опубліковане в Instagram, є кадром із кліпу на пісню Siren Song, яку артистка виконувала на Нацвідборі. Відеороботу MARUV планує презентувати в найближчі дні.

На знімках Анна Корсун позує разом з напівоголеними дівчатами зі свого балету у відвертих позах.

Новини MARUV станцювала для Пригожина на ювілеї

За надто сміливі кадри фанати в мережі накинулися на співачку, порівнявши її саму та її танцівниць із "дівчатами з ескорту".

"Раніше були артисти з великої літери, а зараз одна нагота цінується. Вульгарщина. Жодного таланту", – відзначили користувачі.

"Навіщо виходити на сцену як дівчатка з ескорт-послуг? Жінки зовсім сором втратили. Одні с*аки гуляють по сцені", – обурилися інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV показала короткий ролик, який є тизером кліпу на пісню Siren Song. Фанатів здивувала схожість тизера з гучним відеозверненням кандидата в президенти Володимира Зеленського з викликом опонента Петра Порошенка на дебати.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!