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"Це катастрофа": Зеленський зробив заяву щодо заборони російських зірок в Україні

10.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, шоумен і засновник успішної студії "Квартал 95" Володимир Зеленський висловився про заборону на в'їзд російських зірок на територію України.

На думку шоумена, в Росії багато артистів підтримують Україну, але водночас багато перетворилися вже з артистів на політиків. Тому треба розмежовувати їх і аналізувати, кого впускати в Україну, а кого — ні. Про це йшлося у інтерв'ю для видання РБК Україна (відео дивіться нижче).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК Украіна

"Артистів же теж треба ділити. Я розумію, чому спочатку заборонили в'їзд. Тому що була інформаційна війна, дуже складна, однозначно. І деякі російські артисти перетворилися з артистів — взяти того ж Пореченкова і Охлобистіна — на політиків. Більше того, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах. Це катастрофа. Ці люди вже не артисти. Їм, звісно, не повинен бути дозволений в'їзд в Україну", — наголосив Зеленський.

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Також кандидат у президенти заявив, що в той же час не всі російські зірки підтримують політику Кремля, в такому випадку не можна забороняти їм їздити в Україну і давати тут концерти.

"Інформаційна війна триває. Зараз просто зовсім інший етап. Я вважаю, що до цього питання треба підходити вибірково. Якщо ми з вами беремо Макаревича... І кожній такій людині, як Макаревич, соромно за те, що робить Кремль. Розумієте? Ну як ми можемо забороняти таким хлопцям в'їзд? Або Лія Ахеджакова? Талановита актриса. Їм дуже складно", — додав новоспечений політик.

Зеленський під час інтерв'ю

Зеленський під час інтерв'ю

YouTube (скріншот відео)

Також Зеленський вважає, що до тих артистів, які відкрито називають Кремль і Росію агресорами, а також виступають проти анексії Криму та бойових дій на Донбасі, треба в Україні бути максимально відкритими.

"Для мене вони сьогодні великі українці, я їх такими вважаю. Тому — вибірково, список повинен бути вибірковим. До всього в житті, ви ж знаєте, треба підходити вибірково", — підсумував Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг дитинства розповів невідомі факти про Володимира Зеленського, а також назвав причину, через яку той вирішив балотуватися у президенти України.

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Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
Выборы 2019дебатизабороназаборонили в'їзд95 Квартал
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да посрать на Перечонкова и Охлобыстина. Вернется Портнов и вместе с Лукаш они быстро все со всех поснимают.
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Хохол Віталій
Хохол Віталій
Іноді коли він щось каже здаеться що він марить. До чого тут Макаревич і Ахіджакова.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"Многие друзья жалуются — заходят в Facebook , а там ежедневный поток негатива, связанного с выборами. Что произошло с людьми?"___Журналюги накачали негативом.Они считают, что негативные новости повышают рейтинг их говноСМИ..
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