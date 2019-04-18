"Це катастрофа": Зеленський зробив заяву щодо заборони російських зірок в Україні

Кандидат у президенти України, шоумен і засновник успішної студії "Квартал 95" Володимир Зеленський висловився про заборону на в'їзд російських зірок на територію України.

На думку шоумена, в Росії багато артистів підтримують Україну, але водночас багато перетворилися вже з артистів на політиків. Тому треба розмежовувати їх і аналізувати, кого впускати в Україну, а кого — ні. Про це йшлося у інтерв'ю для видання РБК Україна (відео дивіться нижче).

Володимир Зеленський РБК Украіна

"Артистів же теж треба ділити. Я розумію, чому спочатку заборонили в'їзд. Тому що була інформаційна війна, дуже складна, однозначно. І деякі російські артисти перетворилися з артистів — взяти того ж Пореченкова і Охлобистіна — на політиків. Більше того, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах. Це катастрофа. Ці люди вже не артисти. Їм, звісно, не повинен бути дозволений в'їзд в Україну", — наголосив Зеленський.

Також кандидат у президенти заявив, що в той же час не всі російські зірки підтримують політику Кремля, в такому випадку не можна забороняти їм їздити в Україну і давати тут концерти.

"Інформаційна війна триває. Зараз просто зовсім інший етап. Я вважаю, що до цього питання треба підходити вибірково. Якщо ми з вами беремо Макаревича... І кожній такій людині, як Макаревич, соромно за те, що робить Кремль. Розумієте? Ну як ми можемо забороняти таким хлопцям в'їзд? Або Лія Ахеджакова? Талановита актриса. Їм дуже складно", — додав новоспечений політик.

Зеленський під час інтерв'ю YouTube (скріншот відео)

Також Зеленський вважає, що до тих артистів, які відкрито називають Кремль і Росію агресорами, а також виступають проти анексії Криму та бойових дій на Донбасі, треба в Україні бути максимально відкритими.

"Для мене вони сьогодні великі українці, я їх такими вважаю. Тому — вибірково, список повинен бути вибірковим. До всього в житті, ви ж знаєте, треба підходити вибірково", — підсумував Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг дитинства розповів невідомі факти про Володимира Зеленського, а також назвав причину, через яку той вирішив балотуватися у президенти України.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!