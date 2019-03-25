"Ти чого така зухвала?" Дорофєєва спровокувала суперечки в мережі брутальною витівкою

Популярна співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва спантеличила своїх фанів зухвалою витівкою, яка викликала неоднозначну реакцію.

Так, у своєму акаунті в Instagram Дорофєєва опублікувала знімок, на якому демонструє нецензурний жест за допомогою середніх пальців. Багато фанатів відзначили, що подібна поведінка не є типовою для Наді.

Судячи з усього, фотографія була зроблена під час зйомок кліпу на нову пісню "Время и Стекло" під назвою "Дим". Надя позує у вбранні з відео – короткій сукні-піджаку з широким шкіряним поясом, сорочці з краваткою і босоніжках.

Її зухвалий вираз обличчя і сміливий жест викликали подив у багатьох шанувальників. Деякі гостро розкритикували зірку, в той час, як інші похвалили Дорофєєву в коментарях за яскраве фото.

"Ти чого така зухвала? Такий образ тобі не личить, ти красива і мила дівчина", – написали Наді в коментарях.

"Жах, якась ненормальна. Навіщо це показувати?" – обурилися фоловери.

"Зухвала зайка, а мені ось подобається!" – захистили Дорофєєву від хейтерів шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва здивувала стильним фото з Нью-Йорка, а також знімками, на яких шанувальники угледіли ознаки пластичної операції.

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