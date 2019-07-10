"Танці з зірками-2019": організатори розсекретили імена суддів проекту

Стало відомо, хто займе крісла журі в новому сезоні проекту "Танці з зірками".

Так, до складу суддів увійшли хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар, які оцінював учасників у двох попередніх сезонах, пише "КП в Україні".

Раніше продюсери повідомляли про те, що суддівський склад буде оновлено, отже, третім представником журі повинен стати новачок на проекті. Його ім'я поки тримають в секреті. Відомо лише, що це буде суддя зі світовим ім'ям і великим досвідом в танцювальній сфері.

Про те, що ще відомо про нові "Танці з зірками", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Танці з зірками-2019" 1+1

Також Яма і Кухар вже висловилися про те, як будуть поводити себе в шостому сезоні і наскільки строго судитимуть учасників.

"У новому сезоні від мене можна чекати більше правди. Мені важливо донести учасникам об'єктивну оцінку їхніх танців. Ми всі розуміємо, наскільки проект складний фізично і морально. Думаю, учасники за будь-яких обставин зуміють прислухатися до думок суддів і критики, так як це невід'ємна частина проекту. Буду уважно дивитися на стопи, коліна і на стегна, а також – в очі", – висловився Яма.

Катерина Кухар, в свою чергу, зізналася, вона, як і раніше, буде гранично об'єктивна.

"Все буде залежати від того, як будуть танцювати учасники. У цьому проекті я завжди і беззастережно на боці глядача, який повинен отримати задоволення від красивого танцю. Трапляється, навіть коли бачу, що людина дуже старається і у неї не виходить з якихось причин, я можу його спочатку і підтримати. І навпаки, якщо бачу, що у людини є всі дані, але вона не допрацювала, я не промовчу і видам порцію критики", – заявила вона.

Прима-балерина також додала, що вона, як і багато актрис, дуже любить експериментувати, тому планує дивувати глядачів новими образами.

Раніше OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся