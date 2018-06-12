Стали відомі імена суддів нового сезону проекту "Танці з зірками"

Сьогодні стали відомі імена суддів нового сезону легендарного проекту "Танці з зірками", який глядачі побачать вже незабаром, у новому телесезоні.

Так, цієї осені вдруге сядуть у суддівські крісла та будуть оцінювати танці зіркових учасників улюбленці публіки: тренер Голосу.Діти MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма.

MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма Фото: прес-служба 1 + 1

"Я заінтригований. Цікаво, хто із зірок візьме участь у новому сезоні "Танців". Думаю, це буде дуже вогняний сезон!" - поділився MONATIK.

Влад Яма також поділився очікуваннями від нового сезону проекту: "Я хочу бачити зірок, за якими буде цікаво спостерігати, та харизматичних танцівників. Чекаю на гарні постановки. Впевнений, сезон буде чудовим", - прокоментував Влад Яма.

Найсуворіша суддя танцювального проекту Катерина Кухар розповіла, чи залишиться такою ж вимогливою у новому сезоні:

"Вимоги до учасників однозначно стануть вищими, адже ми повинні йти вперед, показувати нові досягнення та радувати глядачів. Тому я буду максимально об’єктивною та вимогливою, щоб учасники розкривались та працювали над собою. Буду керуватись принципом "і кнутом, і пряником".

Днями судді взяли участь у зйомках яскравого промо-ролика нового сезону "Танців з зірками", який з'явиться в ефірі телеканалу "1 + 1" незабаром. Імена ведучих проекту, зіркових учасників і їх партнерів-танцівників поки тримаються в суворій таємниці.

Переможцями минулого сезону проекту стали українська співачка і тренер "Голосу.Діті-4" Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко, які в фіналі виконали пристрасну румбу .

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що MONATIK ощасливив школярів . В останній день занять MONATIK і Ольга Фреймут несподівано з'явилися в київській школі №52, щоб зробити учням приємний подарунок - привітати їх із закінченням навчання та виходом на літні канікули.