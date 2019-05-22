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"Повні дебіли": Кошовий грубо відповів на критику українців через дебати Зеленського

119.9тЧитати матеріал російською

Актор і ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий назвав "повними дебілами" тих, хто обговорював його зухвале вбрання, в якому він раніше з'явився на дебатах тоді ще кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Так, Кошовий під час дебатів разом із членами команди "Кварталу" стояв за спиною Зеленського і підтримував його. Тоді на ньому була надіта толстовка провокаційного бренду "Pohuy", а назву самого бренду великими літерами було написано на кофті. Це розлютило українців і набуло величезного розголосу у пресі. А тепер Кошовий пояснив свій дивний вибір гардеробу виданню "Новини України" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Детальніше про те, як на Кошового накинулися в Україні через матюкливу толстовку, читайте тут.

Вбрання Кошового на дебатах

Вбрання Кошового на дебатах

Скріншот із відео

"Я це одягнув абсолютно неусвідомлено, і тільки потім зрозумів, що людям просто більше нема чого обговорювати, крім того, у що були одягнені люди. Деякі написали, що мені дійсно по**й на Україну. Я вважаю, що вони повні дебіли і заявляю це офіційно!" – гнівно висловився Кошовий.

Вбрання Кошового на дебатах

Вбрання Кошового на дебатах

Скріншот з відео

Також Євген додав, що ніколи і ні в кого не питав, у чому йому ходити, крім дружини Ксенії. І він не збирається цього робити ніколи.

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"Я одягнув просто теплу кофту, яку мені подарували на день народження. У мене є ще тапки з написом "Ох**нно", чому про це ніхто не говорив?" – підсумував він.

Вбрання Кошового на дебатах

Вбрання Кошового на дебатах

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Євген Кошовий розповів про подальшу долю "Кварталу" без Володимира Зеленського, вказавши що стане головним у студії замість нього. Детальніше про всі зміни в "Кварталі", читайте за посиланням.

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Особи
Євген КошовийВолодимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
дебатиВолодимир Зеленський95 Квартал
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Коментарі на сайті не модеровані
пупкина племянник
пупкина племянник
абсолютное искажение морали.по логике лысого,те кто критикует- "полные дебилы" ,а тот кто одел и демонстрирует матюк -нормальный. Лысый -это ты дебил!
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пупкина племянник
пупкина племянник
Khruslov Alexey, первое ,что пришло на мысль.это так важно?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
пупкина племянник, а человек который выбрал ник пупкина племянник, нормальный?
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Московец Леонид
Московец Леонид
Так кто же все таки -дебил..??Тот кто увидел или тот , кто одел но "не увидел"!!??
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот так и в зе-команде: сначала напишут или скажут, а потом...м думают
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