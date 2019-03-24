Повернулися з "того" світу: зірки, які пережили клінічну смерть і дивом вижили

Вже більше тижня сучасний медіа-простір рясніє новинами про трагічну смерть 38-річної російської співачки Юлії Началової. Зірка померла в суботу, 16 березня, після тривалої боротьби за життя. Незважаючи на страшні діагнози, відмову внутрішніх органів і навіть кому, багато шанувальників, та й просто небайдужі люди до останнього щиро сподівалися на те, що молодий організм Началової зуміє вистояти, побороти всі захворювання, а артистка, пройшовши довгий шлях до одужання, буде згадувати про це просто як про страшний сон.

Але перемогти в боротьбі за життя Началовій не судилося. Після операції на нозі (артистка раніше натерла ногу, рана, що не гоїлась, привела до зараження крові, що і стало основною причиною критичного стану і смерті), серце співачки зупинилося. Назавжди.

Як виявилося, серед представників зоряного ешелону багато хто стикався з не менш серйозними проблемами зі здоров'ям, але, будучи фактично однією ногою на "тому" світі, вони все-таки зуміли повернутися до життя. OBOZREVATEL пропонує згадати, хто із зірок пережив клінічну смерть, проте дивом вижив, незважаючи на страшні обставини.

Алла Пугачова: краса мало не коштувала життя

Легендарна співачка "заглянула в обличчя смерті" після невдалої пластичної операції. Тоді, в 90-х, вона вирішила вдатися до хірургічного втручання, щоб продовжити собі молодість: Алла Пугачова планувала провести пластику грудей, обличчя, а також прибрати зайву вагу (видалити більше 10 кг підшкірного жиру). Лікарі попередили: це занадто багато для одного разу, великий ризик для життя. Але примадонна була сповнена рішучості вийти з клініки молодою, стрункою і красивою.

Алла Пугачова YouTube

Згоду на проведення такої серйозної операції дали медики в Цюріху, Швейцарія. Прокинувшись після наркозу, Алла Борисівна виявилася задоволена результатом, але через деякий час, після повернення в Москву, її стан погіршився. Пугачову довелося госпіталізувати – у співачки піднялася температура, а потім вона і зовсім втратила свідомість. Причиною цього було відторгнення грудних імплантів, і як наслідок – сильна інтоксикація організму. Московські лікарі буквально витягали її з того світу – виводили з клінічної смерті.

Алла Пугачова в молодості (до пластичних операцій) ТопЗвук

Після пережитого Пугачова зізналася, що "за гранню" не бачила ніяких тунелів. Взагалі нічого не бачила. А можливо, просто не пам'ятає.

"Я нічого не бачила і тому, напевно, повернулася назад", – коротко відповідала примадонна на питання про те, що трапилося.

Борис Мойсеєв: двічі на грані смерті

Для улюбленого для мільйонів російського артиста Бориса Мойсеєва завжди дуже багато значила власна зовнішність, і він нерідко вдавався до допомоги пластичних хірургів, щоб залишатися привабливим і популярним. Але одного разу чергова операція ледь не коштувала йому життя.

Борис Мойсеєв utro.ru

У співака зупинилося серце. У стані клінічної смерті, як він потім розповідав, ніяких тунелів він не бачив і ніде не літав. Правда, Борис Мойсеєв зізнався: бачив померлих знайомих і тих, хто за життя зробив йому щось погане, або просто був неприємний.

"Думав це був просто сон, я бив кулаками по обличчям ненависних мені людей. Для мене це була мить, але лікарі сказали, що мене не було майже годину", – відзначав Мойсеєв.

Борис Мойсеєв в молодості lady.spb.ru

Втім, навіть перенесена ним клінічна смерть не змусила Бориса відмовитися від пластичних операцій. Єдине що змінилося, за його твердженням, він перед кожною операцією став прощатися зі своїми друзями.

Крім цього, за деякими даними, Мойсеєв ще раз опинився "в обіймах смерті" в 2010-му, коли у знаменитого артиста стався інсульт. До слова, він до цих пір не може впоратися з наслідками важкого захворювання. Після хвороби життя Мойсеєва розділилося на "до" і після". Спочатку артист намагався приховати проблеми зі здоров'ям, що могло коштувати йому життя.

"Я пам'ятаю той день ... Він мені подзвонив і сказав: "Уявляєш, я зараз заснув за кермом. Отямився, дивлюся, а я на червоному сигналі світлофора стою". Це були перші ознаки інсульту. На наступний день його відвезли в лікарню. Борю ввели у штучну кому, він тиждень провів без свідомості. Коли прийшов до тями, то взагалі не говорив", – раніше говорив директор Бориса Мойсеєва Сергій Горох.

Олег Газманов: фатальний виступ в Криму перед дітьми

Зі скандальним радянським і російським співаком Олегом Газмановим одного разу стався випадок, який він вважає коротким відвідуванням "того світу". Під час виступу в кримському "Артеку", Газманова з неймовірною силою вдарило струмом. Музиканта відкинуло назад, він вдарився головою і втратив свідомість. Отямився співак уже в лікарні: медики були впевнені, що він помер.

Олег Газманов lisa.ru

За його словами, він нічого не відчував – ні звуків, ні кольорів, ні запахів. Була тільки тиша, а в ній – спокійний голос, який говорив: тобі тут буде дуже добре, але ти ще можеш повернутися, якщо перерахуєш всі незавершені справи. Газманов почав згадувати, що він ще планував зробити, але не встиг, і в цей момент прокинувся.

"Я бачив, як вилетів з тіла і миттєво опинився в якомусь просторі. Навколо не було нічого – ні кольору, ні запахів, ні звуків ... Відчував спокій і умиротворення, слухав голос, який тихо говорив, що у мене є вибір – залишитися тут або піти. Я знав, мені рано ще вмирати, тому поспішив повернутися. Відкрив очі і побачив, що перебуваю в палаті в оточенні лікарів", – відверто розповів Газманов.

Згодом з'ясувалося: неакуратні працівники сцени не заземлили один із проводів, і Олег Газманов отримав сильний удар струму, після якого, за словами лікарів, зазвичай не виживають.

Максим Фадєєв: хвороба, родом з дитинства

Знаменитий російський продюсер Максим Фадєєв переніс клінічну смерть в юності. Хлопцеві тоді було всього 17. Як виявилося, з дитинства у нього розвивалося серйозне захворювання серця, яке, власне, ледь і не звело його в могилу. Фадєєв переніс складну операцію на серці, коли він ліг під скальпель хірурга, головний орган перестав функціонувати, також почалися проблеми з роботою мозку. Тоді його дивом вдалося врятувати.

Максим Фадєєв Газета.Ру

"Я був порошинкою і зрозумів, що можу переміститися в будь-яку точку планети за секунду. Я вирушив на кладовище в Парижі, де за розповідями мого батька був похований наш родич. Опинився там, побачив надгробок з нашим прізвищем і... прокинувся, лікарі повернули мене до життя. Через 20 років ми з батьком вирішили відвідати цей цвинтар. І трапилася вражаюча річ – я ніколи не був в цьому місті, але зміг провести свого батька до надгробка нашого родича. Тоді я зрозумів, що під час операції я бачив не сон – я був там і був тією летючою частинкою", – через роки після того, що сталося розповідав Макс Фадєєв.

Зірка Голлівуду Шерон Стоун: дикий біль і пухлина мозку

Довелося якось пережити клінічну смерть і голлівудській актрисі Шерон Стоун. Критичний момент настав зовсім раптово: перебуваючи вдома, вона раптово звалилася на диван, не в силах впоратися з диким головним болем. Пізніше актриса розповідала, що біль був настільки сильним, ніби вона отримала постріл в голову.

Шерон Стоун HELLO!

А далі було все, як у розповідях тих, що вижили після клінічної смерті: Стоун влетіла у величезний білий світловий вир, побачила своїх померлих рідних і друзів, але тільки зустрілася з ними очима. Все це тривало кілька секунд, після чого вона прокинулася на дивані. Лікарі діагностували у актриси аневризму головного мозку.

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