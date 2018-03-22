ONUKA презентувала новий альбом

Український музичний колектив ONUKA в четвер, 22 березня, презентував новий альбом під назвою MOZAЇKA.

Платівка MOZAЇKA стала другим повноформатним альбомом колективу. До складу альбому увійшли десять композицій.

Солістка групи ONUKA Ната Жижченко отметила, що нова робота має два лейтмотиви: ліричний електро-поп, і гостросоціальне техно.

ONUKA (Ната Жижченко) ТСН

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"MOZAЇKA - це історія про низку дивних збігів, збігів обставин і символів. Все склалося" - підкреслила Ната, додавши також, що нова платівка вийшла дуже різною - як музично, так і за своїм настроєм.

Новий альбом групи ONUKA вже доступний на популярних музичних сервісах в мережі.

Як повідомляв "Обозреватель", з нагоди презентації альбому MOZAЇKA в Києві у фойє станції метро "Золоті ворота" звучатимуть композиції групи ONUKA в рамках фотопроекту в підтримку нової пластінкі. Так, всі бажаючі зможуть побачити 10 фотографій з вокалісткою колективу Натой Жижченко і мозаїками на різних станціях столичного метрополітену.