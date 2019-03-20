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/Шоубіз

"Ну, б**!" Кравець довела Зеленського до мату

12.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський вилаявся матом на колегу Олену Кравець під час зйомок серіалу "Слуга народу".

Відповідний момент із невдалої сцени опубліковано на офіційній сторінці проекту в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Олена Кравець та Володимир Зеленський

Олена Кравець та Володимир Зеленський

"Слуга народу" / Facebook

Кравець забула текст, коли зверталася до головного героя. Вона кілька разів невдало намагалася згадати свою репліку, але постійно збивалася, що викликало сміх. На один із таких моментів Зеленський не витримав.

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"Ну, б**, Лєно, заспокойся! Спокійно", – сказав він командним голосом, після чого Кравець спробувала взяти себе в руки, а він видихнув.

"Ну, б**!" Кравець довела Зеленського до мату

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийОлена Кравець
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу"шоу-бизнессеріал
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Коментарі
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Цікаво
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Украинцам, очевидно, совсем не жалко Украину. Такой ноль - и поддерживают.
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кудря александр
кудря александр
Как фильм это было бы смешно, как реальность это будет позорно и трагично.
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Червоний Данило
Червоний Данило
зеленский, карликовое быдло!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Червоний Данило, карлики ниже... скорее низкорослое...
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