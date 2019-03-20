"Ну, б**!" Кравець довела Зеленського до мату

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський вилаявся матом на колегу Олену Кравець під час зйомок серіалу "Слуга народу".

Відповідний момент із невдалої сцени опубліковано на офіційній сторінці проекту в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Олена Кравець та Володимир Зеленський "Слуга народу" / Facebook

Кравець забула текст, коли зверталася до головного героя. Вона кілька разів невдало намагалася згадати свою репліку, але постійно збивалася, що викликало сміх. На один із таких моментів Зеленський не витримав.

"Ну, б**, Лєно, заспокойся! Спокійно", – сказав він командним голосом, після чого Кравець спробувала взяти себе в руки, а він видихнув.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет виборців України зажадав від Зеленського оплатити показ серіалу "Слуга народу 3" з виборчого фонду.

У Центральній виборчій комісії не змогли дати відповідь, чи передбачається покарання для кандидата в президенти Зеленського в разі його відмови сплатити показ серіалу.

Пізніше в ЦВК уточнили, що не зможуть зняти Зеленського в разі його відмови сплатити показ "Слуги народу-3" з виборчого фонду.

Колектив студії "Квартал 95" та її художній керівник, кандидат в президенти Зеленський вважають хвилю боротьби зі "Слугою народу" політичними боями без правил.

Пізніше директор з розвитку студії "Квартал 95" анонсувала вихід чергового сезону, який відбудеться раніше запланованного.

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