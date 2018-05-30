Молитися за Україну: до Києва приїхав голлівудський актор

Голлівудський актор, брат Алека Болдуїна Стівен прилетів до Києва.

Тут він візьме участь у Національному молитовному сніданку України, який відбудеться в четвер, 31 травня. Про це передає ТСН.

"Україна - дуже особлива країна. Відчуваєш себе затишно, як вдома. Не кожна країна дає такі відчуття. Думаю, що це українці роблять її такою. Моя дружина з Бразилії - і бразильці вони такі привітні, такі дружні, по-моєму, українці - такі ж", - сказав Болдуін.

Стівен Болдуін Кадр з відео

Також Стівен поділився своїми думками з приводу війни на сході України.

"Моя місія в Україні - духовна. Для мене важливо, що Бог є всюди. В політиці та конфліктах, як зараз у вашій країні, легко сказати - ті неправі, а ці праві, але важко сказати - Бог і є відповідь. Я тут, щоб нести цю думку", - зізнався зірка Голлівуду.

Також Стівен сказав, що молиться і за свого брата Алека, бо йому вже 60, а тільки недавно у нього народилася п'ята дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, культовий музикант Елтон Джон похвалив українців під час свого візиту до Києва.