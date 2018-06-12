F * ck Trump! Макаревич хвацько підколов режим Путіна

Співак Андрій Макаревич, лідер гурту "Машина Времени" після грубого звернення американського актора Роберта Де Ніро до президента США Дональда Трампа висміяв режим Путіна, уявивши, як аналогічна ситуація виглядала б в РФ.

Думками з цього приводу артист поділився на особистій сторінці в Facebook.

"А ось так у нас - вийде, скажімо, Машков... і нічого ж йому за це не буде, правда?" - зіронізував Макаревич, приклавши до свого посту ролик, на якому зображено гучну заяву 74-річного американського актора.

Пост музиканта зібрав більше тисячі лайків і десятки коментарів, в яких його підписники продовжили думку.

"Зовсім нічого не буде! Ні театру, ні Ніки, ні ТЕФІ...", "Ну так, Машков теж може вийти і сказати все, що думає про Трампа і йому нічого не буде", "Якщо він пожурить Трампа і Америку? Ще й як буде! Участь в найдорожчих серіалах, подаровані театри, урядові концерти", - посміялися росіяни.

Нагадаємо, в понеділок, 11 червня, голлівудський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом, "пославши" гаранта у прямому ефірі премії Tony Awards, яка відбулася в Нью-Йорку. Заява артиста викликала у соцмережах справжній ажіотаж.

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