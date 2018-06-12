УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

F * ck Trump! Макаревич хвацько підколов режим Путіна

2.2тЧитати новину російською

Співак Андрій Макаревич, лідер гурту "Машина Времени" після грубого звернення американського актора Роберта Де Ніро до президента США Дональда Трампа висміяв режим Путіна, уявивши, як аналогічна ситуація виглядала б в РФ.

Думками з цього приводу артист поділився на особистій сторінці в Facebook.

"А ось так у нас - вийде, скажімо, Машков... і нічого ж йому за це не буде, правда?" - зіронізував Макаревич, приклавши до свого посту ролик, на якому зображено гучну заяву 74-річного американського актора.

Пост музиканта зібрав більше тисячі лайків і десятки коментарів, в яких його підписники продовжили думку.

"Зовсім нічого не буде! Ні театру, ні Ніки, ні ТЕФІ...", "Ну так, Машков теж може вийти і сказати все, що думає про Трампа і йому нічого не буде", "Якщо він пожурить Трампа і Америку? Ще й як буде! Участь в найдорожчих серіалах, подаровані театри, урядові концерти", - посміялися росіяни.

Новини
Мільйони моїх співгромадян нікого не вбивали - Макаревич

Нагадаємо, в понеділок, 11 червня, голлівудський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом, "пославши" гаранта у прямому ефірі премії Tony Awards, яка відбулася в Нью-Йорку. Заява артиста викликала у соцмережах справжній ажіотаж.

Читайте також на OBOZREVATEL, як Андрій Макаревич жорстко пройшовся по божевільній владі Росії.

Особи
Андрій МакаревичРоберт де НіроДональд Трамп
Об'єкти
соцмережіFacebook
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги