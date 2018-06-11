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Ештон Катчер розкрив причину своєї любові до головних уборів

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Актерр Ештон Катчер розкрив причину своєї любові до головних уборів - виявляється, з допомогу бейсболки він маскує той факт, що давно втрачає волосся.

В ефірі ток-шоу Conan 40-річний актор розповів, що почав втрачати волосся ще в 25 років. "Коли мені було щось близько 25, я помітив, що втрачаю волосся. Я пішов до лікаря, і він прописав мені спеціальний препарат. Він пояснив, що організм виробляє тестостерон, і побічний ефект цього процесу провокує слабшанню фолікулів і випадання волосся, а цей препарат допомагає цю проблему вирішити ", - розповів Катчер.

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Ештон говорить, що зараз знову зіткнувся з проблемою. "Років зо три тому я перестав його приймати, і тепер у мене знову випадає волосся. Але я постійно ношу бейсболки, так що мені нормально", - зізнався актор.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ештон Катчер збентежилася українську зірку Голлівуду публічним поцілунком.

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Особа
Ештон Катчер
Місце
США
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