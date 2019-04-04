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/Шоубіз

Дебати Зеленського і Порошенка: найбагатша співачка України виступила з пропозицією

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Українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, виступила з несподіваною пропозицією щодо майбутніх дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського — кандидатів у президенти України.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість заявила про готовність заспівати гімни України перед дебатами. До свого посту артистка доклала відео з виконанням.

"Готова заспівати гімн України перед дебатами на Олімпійському стадіоні", — написала вона.

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Відео з виконанням гімну Камалією зібрало понад 5 тис. переглядів, а також десятки коментарів, у яких фоловери зірки похвалили її голос та манеру співу.

Чи цікавить кандидатів у президенти така пропозиція, поки невідомо.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
КамаліяВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентадебатисоцмережіInstagram
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что на олимпийском, в бывшем городе герое Киеве много мух, что надо завывать гимн Украины?
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Только при условии если петь будет в кокошнике.На меньшее Зе пойтить не может.Пу обидчивый.
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