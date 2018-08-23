Чи заявить Вакарчук про президентство зі сцени: український продюсер оцінив ймовірність

Будь-які розмови про людей з шоу-бізнесу в кріслі президента - інсинуації та відволікання уваги від тих людей, які дійсно керують країною. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук правильно робить, що виражає свою активну громадянську позицію, однак ні йому, ні його прихильникам не варто захоплюватися політичними амбіціями. Як мінімум, до посади гаранта співак поки не готовий.

Так український продюсер Денис Путінцев в бесіді з OBOZREVATEL оцінив розмови у соцмережах про президентство Вакарчука та популярну думка користувачів, що 24 серпня під час концерту гурту до Дня Незалежності України музикант оголосить зі сцени про намір взяти участь у президентських перегонах.

Денис Путінцев Фото: facebook.com

"Цирк, який на тлі мирного життя виглядав просто цирком, сьогодні на тлі останніх трагічних подій, військових, соціальних та економічних потрясінь в країні виглядає якимось бродячим шапіто в гіршому розумінні дешевизни цього слова", - підкреслив Путинцев.

Розмови про публічних осіб в політичному середовищі продюсер розглядає виключно як вигадки і навмисне їх поширення в суспільстві.

"Будь-які розмови з приводу людей з шоу-бізнесу в політиці, підкреслю, це інсинуації і відволікання уваги від більш серйозних людей, які реально вирішують долю країни, а простіше кажучи, деребанять цю країну. Ці люди не мають потреби в стадіонах, софітах, рейтингових постах , їх обговорюють в кращому випадку економічні та політичні видання, а в гіршому обговорюють вкрай рідко в зв'язку з продажем заводів, пароплавів чи цілих збройних комплексів", - додав він.

Ще однією вигодою подібних розмов Путінцев називає інтерес до виконавця, гурту та запланованого концерту, який підігрівається від статті до статті у ЗМІ. Що ж стосується будь-яких заяв зі сцени, в них продюсер сумнівається.

"Але мені здається з імовірністю 80 на 20, що не буде ніяких заяв, а якщо і будуть, то вони матимуть обтічний характер, щось на кшталт "я люблю свою країну, я з вами, українці" і так далі", - продовжив Путінцев .

"Людина, до якої прикута увага тисяч-мільйонів очей, вух, повинна виражати свою громадянську позицію, повинна говорити про речі, які відбуваються в його країні. Але захоплюватися політичними амбіціями я б не рекомендував ні цій людині, ні людям, які це слухають. Ну і мені здається, що він, як мінімум, не готовий до цього посту. Просто не готовий. А якщо він не готовий, але збирається цим займатися, це означає, що хтось готовий, і хтось за все це платить ", - резюмував продюсер.

Нагадаємо, журналісти іменитого американського видання Bloomberg присвятили Святославу Вакарчуку статтю, в якій згадали про чутки щодо його президентської кар'єри, а також розібрали нову пісню ОЕ "Скільки нас", в якій нібито проглядаються натяки на політичні амбіції артиста.

24 серпня, в День Незалежності України гурт "Океан Ельзи" вперше виступить у столиці після тривалої перерви. У мережі також існує думка, що річний тайм-аут знадобився Вакарчуку для роботи над своїм політичним майбутнім, а про свої президентські амбіції він заявить зі сцени.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ще одна українська зірка підтримала Святослава Вакарчука як кандидата на пост президента України.