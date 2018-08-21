"Близькі по-братськи": Меладзе виправдався за скандал з паспортом Грузії

Співак Валерій Меладзе, який надіслав запит про отримання громадянства в Міністерство юстиції Грузії, прокоментував своє рішення.

Артист зазначив, що не відмовляється від російського громадянства. Про це пише видання "НТВ".

"У пресі з'явилася інформація з приводу подачі мною заяви на отримання громадянства Грузії. Я не приховую цього факту. Однак це не означає, що я відмовляюся від російського громадянства. Мої дії не суперечать законодавствам Росії і Грузії", - говорить Меладзе.

Крім того, Меладзе вважає народи Росії і Грузії "близькими по-братськи".

"Я народився і виріс в Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи. Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я зробив так, щоб стерти цю межу для себе", - говорить музикант.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лорак і Меладзе виступили на розкішному весіллі доньки російського мільярдера.