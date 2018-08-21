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СпортLady

"Близькі по-братськи": Меладзе виправдався за скандал з паспортом Грузії

1.9тЧитати новину російською

Співак Валерій Меладзе, який надіслав запит про отримання громадянства в Міністерство юстиції Грузії, прокоментував своє рішення.

Артист зазначив, що не відмовляється від російського громадянства. Про це пише видання "НТВ".

"У пресі з'явилася інформація з приводу подачі мною заяви на отримання громадянства Грузії. Я не приховую цього факту. Однак це не означає, що я відмовляюся від російського громадянства. Мої дії не суперечать законодавствам Росії і Грузії", - говорить Меладзе.

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Крім того, Меладзе вважає народи Росії і Грузії "близькими по-братськи".

"Я народився і виріс в Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи. Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я зробив так, щоб стерти цю межу для себе", - говорить музикант.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лорак і Меладзе виступили на розкішному весіллі доньки російського мільярдера.

Особа
Валерій Меладзе
Місце
Грузія
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Не понятно чего истерить по этому поводу?!
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