"Вирішив повторити 2014?" Знаменитого руфера помітили в Москві

Знаменитий український руфер Mustang Wanted, який в 2014 році розфарбував зірку на шпилі однієї з сталінських висоток в Москві в кольори українського прапора, знову помічений в столиці Росії.

У соціальній мережі Instagram він опублікував знімок зроблений на цій же зірці. Його фоловери припустили, що Мустанг знову хоче розмалювати її.

"Сказано, що "дух часу"- це те, до чого не можна повернутися. Цей дух розчиняється з наближенням кінця світу. Тому якщо хтось спробує повернути нинішній світ до духу часу столітньої або більше давності, йому це не вдасться. Тому слід витягувати найкраще з кожного покоління. Гірше голих філософів - тільки руфери філософи", - підписав він фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві екстремали залізли на пілон Південного моста. Двоє людей ходили по тросах і сиділи на них.