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СпортLady

"Вирішив повторити 2014?" Знаменитого руфера помітили в Москві

1.4тЧитати новину російською

Знаменитий український руфер Mustang Wanted, який в 2014 році розфарбував зірку на шпилі однієї з сталінських висоток в Москві в кольори українського прапора, знову помічений в столиці Росії.

У соціальній мережі Instagram він опублікував знімок зроблений на цій же зірці. Його фоловери припустили, що Мустанг знову хоче розмалювати її.

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"Сказано, що "дух часу"- це те, до чого не можна повернутися. Цей дух розчиняється з наближенням кінця світу. Тому якщо хтось спробує повернути нинішній світ до духу часу столітньої або більше давності, йому це не вдасться. Тому слід витягувати найкраще з кожного покоління. Гірше голих філософів - тільки руфери філософи", - підписав він фото.

З казано, що "дух часу" - це те, до чого не можна повернутися. Цей дух розчиняється з наближенням кінця світу. Тому якщо хтось спробує повернути нинішній світ до духу часу столітньої або більше давності, йому це не вдасться. Тому слід витягувати найкраще з кожного покоління. . Гірше голих філософів - тільки руфери філософи 😀. Не дуже люблю фільми, але цей просто вогонь. Яке кіно з найглибшим змістом?

Публікація від MustangWanted (@mustangwanted)

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві екстремали залізли на пілон Південного моста. Двоє людей ходили по тросах і сиділи на них.

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Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
Когда пишешь...знаменитый...пиши знаменитый НА украине....во всем мире руферов считают долбоебами, но не НА украине конечно, у вас свой мир своя реальность)
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
прикольно читать как на росии, кАзлолицые уровня димы воронина кусают себя за хвост...
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