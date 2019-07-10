51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

51-річна російська акторка і співачка Аліка Смєхова роздяглася на камеру, і поділилася пляжними знімками.

На фото актриса позує в білому бікіні, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру на відпочинку на Кіпрі. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили співачку компліментами і назвали її "еталон краси".

"Чудова, Аліка Смєхова в свої 25, виглядає краще, ніж багато хто і міг мріяти", "Фігура звичайно у вас класна, але купальник не дуже, вибачте", "Що ж ви їсте таке або не їсте, щоб мати такий животик", – прокоментували в мережі.

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Instagram @ alika_smekhova

Нагадаємо, актриса повідомила, що відправилася на Кіпр в компанії старшого сина. 19-річний молодий чоловік успішно закрив сесію тому зіркова мама вирішила зробити йому подарунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 45-річна російська актриса Юлія Висоцька роздяглася на камеру, чим викликала хвилю негативу в мережі.

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