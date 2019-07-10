51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

51-річна російська акторка і співачка Аліка Смєхова роздяглася на камеру, і поділилася пляжними знімками.
На фото актриса позує в білому бікіні, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру на відпочинку на Кіпрі. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили співачку компліментами і назвали її "еталон краси".
Як же без фото в купальнику?! 😜ох, я вже передбачаю заголовки в інтернеті-Аліка Смєхова в свої ... в купальнику 🥴а слабо придумати щось більш креативне?! 🙌кстаті, все без фотошопу-хотіла б, але не вмію 😅Ітак, 1,2 або 3?! 🤷🏻♀️ # алікасмехова # актриса # кіпр # пафос #ciprus #constantinoubroshotels #asiminasuiteshotel #keymarketingru #holiday
"Чудова, Аліка Смєхова в свої 25, виглядає краще, ніж багато хто і міг мріяти", "Фігура звичайно у вас класна, але купальник не дуже, вибачте", "Що ж ви їсте таке або не їсте, щоб мати такий животик", – прокоментували в мережі.
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Instagram @ alika_smekhova
Нагадаємо, актриса повідомила, що відправилася на Кіпр в компанії старшого сина. 19-річний молодий чоловік успішно закрив сесію тому зіркова мама вирішила зробити йому подарунок.
Мій старший син прекрасно закінчив другий курс і ми опинилися в гостинному @constantinoubroshotels 👌кстаті, в цей готель можна тільки з 16-ти років і, поки молодший в таборі, вирішила провести час зі старшим 😎неделю буду мучити вас фотками, вже вибачте, але тут дуже красіво🤗 #alikasmekhova # алікасмехова # артемсмехов # синамама # кіпр # канікули #ciprus #holiday #romantic #constantinoubroshotels #asiminasuiteshotel #keymarketingru
Як повідомляв OBOZREVATEL, 45-річна російська актриса Юлія Висоцька роздяглася на камеру, чим викликала хвилю негативу в мережі.
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