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51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

31.6т Читати матеріал російською

51-річна російська акторка і співачка Аліка Смєхова роздяглася на камеру, і поділилася пляжними знімками.

На фото актриса позує в білому бікіні, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру на відпочинку на Кіпрі. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили співачку компліментами і назвали її "еталон краси".

"Чудова, Аліка Смєхова в свої 25, виглядає краще, ніж багато хто і міг мріяти", "Фігура звичайно у вас класна, але купальник не дуже, вибачте", "Що ж ви їсте таке або не їсте, щоб мати такий животик", – прокоментували в мережі.

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51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

51-річна Аліка Смєхова розбурхала мережу відвертим фото в купальнику

Instagram @ alika_smekhova

Нагадаємо, актриса повідомила, що відправилася на Кіпр в компанії старшого сина. 19-річний молодий чоловік успішно закрив сесію тому зіркова мама вирішила зробити йому подарунок.

Мій старший син прекрасно закінчив другий курс і ми опинилися в гостинному @constantinoubroshotels 👌кстаті, в цей готель можна тільки з 16-ти років і, поки молодший в таборі, вирішила провести час зі старшим 😎неделю буду мучити вас фотками, вже вибачте, але тут дуже красіво🤗 #alikasmekhova # алікасмехова # артемсмехов # синамама # кіпр # канікули #ciprus #holiday #romantic #constantinoubroshotels #asiminasuiteshotel #keymarketingru

Публікація від Alika Smekhova (@alika_smekhova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 45-річна російська актриса Юлія Висоцька роздяглася на камеру, чим викликала хвилю негативу в мережі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Аліка Смєхова
Місце
Кіпр
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