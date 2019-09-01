На "Танцях з зірками" з'явився "конкурент Зеленського": його поставили на місце

Під час другого ефірі шоу "Танці з зіркам" згадали про президента України Володимира Зеленського.

Перед виступом Олексія Яровенка та Олени Шоптенко ведучий нагадав, що 13 років тому дівчина привела до перемоги в шоу шостого президента України.

Шоптенко до Яровенка танцювала із Зеленським

Після танцю Яровенко висловив надію, що Шоптенко приведе його до перемоги, як це було із Зеленським. Однак судді не оцінили танець пари, поставивши їм всього лише 17 балів.

"З такими танцями вам не те що президентом не стати, вам буде дуже важко перемогти в нашому шоу", - відповіла акторові Катерина Кухар.

Шоптенко і Яровенко скріншот

Судді не оцінили танець Яровенка скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль вразила шанувальників відвертим образом, блиснувши пишними грудьми.

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