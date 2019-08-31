Кіркоров публічно осоромився прямо на сцені: момент потрапив на відео

Російський поп-король Філіп Кіркоров публічно осоромився під час виступу на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Зокрема, співак на концерті забув вчасно відкрити рота під фонограму, а цей момент потрапив на відео (щоб подивитися ролик з конфузом Кіркорова, проскрольте до кінця сторінки).

Кіркоров і zivert в Сочі instagram / fkirkorov

Артист йшов собі сценою, пританцьовуючи, поки лунав звукоряд. Однак не встиг отямитися, коли зазвучав його власний голос. На відео можна розгледіти, як Кіркоров схаменувся і різко підніс мікрофон до рота.

У мережі розгромили досвідченого співака за такий непрофесіоналізм, який останнім часом перейшов у тенденцію серед зірок.

"Нічого співати під фанеру. Зірка", "І одягнувся так, ніби на пасіку зібрався мед качати", "Обматюкав персонал і обратка прилетіла. Не завадило б його посадити за шахрайство", – накинулися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю.

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