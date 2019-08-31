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Кіркоров публічно осоромився прямо на сцені: момент потрапив на відео

1.6т Читати матеріал російською

Російський поп-король Філіп Кіркоров публічно осоромився під час виступу на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Зокрема, співак на концерті забув вчасно відкрити рота під фонограму, а цей момент потрапив на відео (щоб подивитися ролик з конфузом Кіркорова, проскрольте до кінця сторінки).

Кіркоров і zivert в Сочі

Кіркоров і zivert в Сочі

instagram / fkirkorov

Артист йшов собі сценою, пританцьовуючи, поки лунав звукоряд. Однак не встиг отямитися, коли зазвучав його власний голос. На відео можна розгледіти, як Кіркоров схаменувся і різко підніс мікрофон до рота.

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У мережі розгромили досвідченого співака за такий непрофесіоналізм, який останнім часом перейшов у тенденцію серед зірок.

"Нічого співати під фанеру. Зірка", "І одягнувся так, ніби на пасіку зібрався мед качати", "Обматюкав персонал і обратка прилетіла. Не завадило б його посадити за шахрайство", – накинулися користувачі.

Кіркоров публічно осоромився прямо на сцені: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія Сочі
Теги
шоу-бизнес курйоз скандали
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