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4 вересня • оновлено в 22:42
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"Ідіть в д**у, брати!" У мережі розгорівся скандал через прапор України на концерті в Москві

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На концерті популярного артиста Макса Коржа у Москві фанати розгорнули прапор України.

Відповідний знімок оприлюднив відомий журналіст Юрій Дудь на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж у мережі.

На концерті Коржа в Москві розгорнули прапор України

На концерті Коржа в Москві розгорнули прапор України

"Поки ми готували випуск, навмисно тримали тишу. Але в Росії іноді траплялися гарні історії, для яких цей "інстаграм" і був колись придуманий. 31 серпня, Москва – концерт Макса Коржа на стадіоні "Динамо", – підписав Дудь.

Прапор України на концерті Коржа

Прапор України на концерті Коржа

Юрій Дудь - Instagram

У коментарях українці розлютилися через державний прапор на концерті Коржа, адже його розгорнули разом із російським і білоруським.

"А більше 13 тисяч загиблих – це так, фігня. Брати, х**і", "Про що це фото? Про дружбу братніх народів, один з яких по-зрадницькому напав на інший? Я не розумію", "Наш прапор – зайвий. Ідіть у д**пу, брати", "Ще до прапорів поруч, прапор віджатого Криму та фото руїн Донецького аеропорту. Сорян, хлопці, тільки після депутінізаціі, а це, схоже, не скоро буде", "Чому прапор України з цими зрадниками і недобратами", – розлютилися українці.

Прапори України, Росії та Білорусі на концерті Коржа

Прапори України, Росії та Білорусі на концерті Коржа

Юрій Дудь - Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене до так званого чорного списку СБУ.

  • Однак уже в липні 2017-го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.

  • У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень 2017-го. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити у столиці.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Макс Корж Юрій Дюдь
Місце
Росія Москва
Теги
концерт скандали прапор України
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Червоний Данило
Червоний Данило
каца-пы все бредят единым народом! ну тууууупые!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакунам хвостоголовым не угодишь.Им уже и флаг щеневмерлой не в радость
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Харченко Александр
Харченко Александр
На фото я вижу только один флаг - украинский. И ещё какие-то тряпки.
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