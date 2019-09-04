"Ідіть в д**у, брати!" У мережі розгорівся скандал через прапор України на концерті в Москві

На концерті популярного артиста Макса Коржа у Москві фанати розгорнули прапор України.

Відповідний знімок оприлюднив відомий журналіст Юрій Дудь на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж у мережі.

На концерті Коржа в Москві розгорнули прапор України

"Поки ми готували випуск, навмисно тримали тишу. Але в Росії іноді траплялися гарні історії, для яких цей "інстаграм" і був колись придуманий. 31 серпня, Москва – концерт Макса Коржа на стадіоні "Динамо", – підписав Дудь.

Прапор України на концерті Коржа Юрій Дудь - Instagram

У коментарях українці розлютилися через державний прапор на концерті Коржа, адже його розгорнули разом із російським і білоруським.

"А більше 13 тисяч загиблих – це так, фігня. Брати, х**і", "Про що це фото? Про дружбу братніх народів, один з яких по-зрадницькому напав на інший? Я не розумію", "Наш прапор – зайвий. Ідіть у д**пу, брати", "Ще до прапорів поруч, прапор віджатого Криму та фото руїн Донецького аеропорту. Сорян, хлопці, тільки після депутінізаціі, а це, схоже, не скоро буде", "Чому прапор України з цими зрадниками і недобратами", – розлютилися українці.

Прапори України, Росії та Білорусі на концерті Коржа Юрій Дудь - Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2016 року Макс Корж потрапив до переліку заборонених в Україні виконавців, ім'я співака було внесене до так званого чорного списку СБУ.

Однак уже в липні 2017-го співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну.

У листопаді 2017 року репер знову не зміг в'їхати в країну, однак заявив, що не стане скасовувати київський концерт, запланований на грудень 2017-го. Як стало відомо пізніше, виконавцю таки дозволили виступити у столиці.

У червні 2019 року Корж дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо".

Він звернувся до українців зі сцени, заявивши, що двом народам потрібно вчитися жити разом.

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