Водохреща 2020: Осадча, TAYANNA, Бабкін та інші показали, як відзначили свято

У неділю, 19 січня, в день Хрещення Господнього деякі українські зірки ризикнули вшанувати традицію свята і зануритися в ополонку, інші ж просто співали щедрівки та їли кутю.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися як пройшов день у знаменитостей, присвячений хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Про це зірки розповіли на своїх сторінках в Instagram.

Так, співак Сергій Бабкін скупався в ополонці і показав фанатам, як це було.

Сергій Бабкін instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін instagram.com/babkin_official

Співачка TAYANNA також нібито пірнула в ополонку. Принаймні, фото в рушнику біля водойми зробила.

"З Водохрещем всіх вас! Любові і здоров'я!" – підписала кадри вона.

TAYANNA instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA instagram.com/tayanna_reshetnyak

Лідер групи "СКАЙ" Олег Собчук поринав в ополонку разом з компанією друзів.

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов вважали за краще не пірнати в ополонку. Замість цього вони вбралися в українські національні костюми та їли кутю.

"Христос Хреститься! Зі святом Водохрещем! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це зважуся!" – написала в мережі Осадча.

"З Водохрещем!! Христос Хрещаєтся на річці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" – написав в мережі Горбунов.

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Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком також не купалися в ополонці, але кутю готували.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як Україна відсвяткувала Водохреще. Поздоровлення почали з'являтися в мережі з самого ранку. Також провели традиційне освячення води у всіх куточках України.

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