Водохреща 2020: Осадча, TAYANNA, Бабкін та інші показали, як відзначили свято

У неділю, 19 січня, в день Хрещення Господнього деякі українські зірки ризикнули вшанувати традицію свята і зануритися в ополонку, інші ж просто співали щедрівки та їли кутю.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися як пройшов день у знаменитостей, присвячений хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Про це зірки розповіли на своїх сторінках в Instagram.
Так, співак Сергій Бабкін скупався в ополонці і показав фанатам, як це було.
Сергій Бабкін
instagram.com/babkin_official
Сергій Бабкін
instagram.com/babkin_official
Співачка TAYANNA також нібито пірнула в ополонку. Принаймні, фото в рушнику біля водойми зробила.
"З Водохрещем всіх вас! Любові і здоров'я!" – підписала кадри вона.
TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak
Лідер групи "СКАЙ" Олег Собчук поринав в ополонку разом з компанією друзів.
Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов вважали за краще не пірнати в ополонку. Замість цього вони вбралися в українські національні костюми та їли кутю.
"Христос Хреститься! Зі святом Водохрещем! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це зважуся!" – написала в мережі Осадча.
"З Водохрещем!! Христос Хрещаєтся на річці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" – написав в мережі Горбунов.
Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком також не купалися в ополонці, але кутю готували.
Святий вечір❤️🍚 Христос Хрєщається! З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою! Щоби Ісус, что охрестівся, Завжди в потребі заступівся! А все ж своя кутя найсмачніша! Цього разу Зроби Другу Святкова кутю разом з @vitaliyborysyuk з нешліфованого жовтого рису, Вийшла ще смачніше.😋І на вигляд НЕ відрізніш від пшеніці..Процес Приготування можна Побачити у сторіс! 😍👆🏻
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як Україна відсвяткувала Водохреще. Поздоровлення почали з'являтися в мережі з самого ранку. Також провели традиційне освячення води у всіх куточках України.
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