Головна Новини
19 січня • оновлено в 21:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Водохреща 2020: Осадча, TAYANNA, Бабкін та інші показали, як відзначили свято

2.4т
Читати матеріал російською

У неділю, 19 січня, в день Хрещення Господнього деякі українські зірки ризикнули вшанувати традицію свята і зануритися в ополонку, інші ж просто співали щедрівки та їли кутю.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися як пройшов день у знаменитостей, присвячений хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Про це зірки розповіли на своїх сторінках в Instagram.

Так, співак Сергій Бабкін скупався в ополонці і показав фанатам, як це було.

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін

instagram.com/babkin_official

Новини
Не встиг зайти в воду: в Житомирі трапилася трагедія на святкуванні Водохреща

Співачка TAYANNA також нібито пірнула в ополонку. Принаймні, фото в рушнику біля водойми зробила.

"З Водохрещем всіх вас! Любові і здоров'я!" – підписала кадри вона.

TAYANNA

TAYANNA

instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA

TAYANNA

instagram.com/tayanna_reshetnyak

Лідер групи "СКАЙ" Олег Собчук поринав в ополонку разом з компанією друзів.

Новини
Сотні одеситів викупалися в крижаному морі на Водохреще: фоторепортаж

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов вважали за краще не пірнати в ополонку. Замість цього вони вбралися в українські національні костюми та їли кутю.

"Христос Хреститься! Зі святом Водохрещем! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це зважуся!" – написала в мережі Осадча.

"З Водохрещем!! Христос Хрещаєтся на річці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" – написав в мережі Горбунов.

Новини
Путін після скандалів на минуле Водохреще втік до Берліна

Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком також не купалися в ополонці, але кутю готували.

Святий вечір❤️🍚 Христос Хрєщається! З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою! Щоби Ісус, что охрестівся, Завжди в потребі заступівся! А все ж своя кутя найсмачніша! Цього разу Зроби Другу Святкова кутю разом з @vitaliyborysyuk з нешліфованого жовтого рису, Вийшла ще смачніше.😋І на вигляд НЕ відрізніш від пшеніці..Процес Приготування можна Побачити у сторіс! 😍👆🏻

Публікація від Ольга Сумська (@olgasumska)

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як Україна відсвяткувала Водохреще. Поздоровлення почали з'являтися в мережі з самого ранку. Також провели традиційне освячення води у всіх куточках України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Ольга Сумська Юрій Горбунов Катя Осадча TAYANNA Олег Собчук Сергій Бабкін
Місце
Україна
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги