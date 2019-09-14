Це карма? У мережі згадали про поїздки Заворотнюк у вкрадений Крим

Хворобу популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасная няня" Анастасії Заворотнюк користувачі мережі пов'язали з її поїздками в анексований Крим.

Так, у 2017 році артистка представила на півострові комедійний спектакль "Третий лишний", що відзначається на Facebook-сторінці актриси (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Тоді жінка заявила, що з Кримом у неї пов'язано дуже багато позитивних спогадів і вона навіть хотіла переїхати до Ялти.

"Що тут тільки не траплялося: і річницю весілля ми тут відзначали, і каток "Ялта ICE" у нас прекрасний був проект", – сказала журналістам вона, побажавши кримчанам всіх благ і підкресливши, що щиро їх любить.

Заворотнюк і Чернишов instagram.com/a_zavorotnyuk

Крім того, в серпні 2019 року її чоловік, фігурист Петро Чернишов відправився до Криму разом з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою. В Ялті вони взяли участь у льодовому шоу "Золушка", про що Заворотнюк розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Завтра в Ялті прямо на набережній відкривається каток, який пропрацює до кінця вересня і буде радувати кримчан і туристів чарівним льодовим шоу...

Я бажаю друзям гладкого льоду і аншлагу, глядачам – задоволення, свята, позитивних емоцій", – написала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Сусіди розповіли про жахливий зовнішный вигляд актриси і повідомили про її ушпиталення.

Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.

На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.