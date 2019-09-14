Це карма? У мережі згадали про поїздки Заворотнюк у вкрадений Крим

Хворобу популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасная няня" Анастасії Заворотнюк користувачі мережі пов'язали з її поїздками в анексований Крим.
Так, у 2017 році артистка представила на півострові комедійний спектакль "Третий лишний", що відзначається на Facebook-сторінці актриси (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Тоді жінка заявила, що з Кримом у неї пов'язано дуже багато позитивних спогадів і вона навіть хотіла переїхати до Ялти.
"Що тут тільки не траплялося: і річницю весілля ми тут відзначали, і каток "Ялта ICE" у нас прекрасний був проект", – сказала журналістам вона, побажавши кримчанам всіх благ і підкресливши, що щиро їх любить.
Заворотнюк і Чернишов
instagram.com/a_zavorotnyuk
Крім того, в серпні 2019 року її чоловік, фігурист Петро Чернишов відправився до Криму разом з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою. В Ялті вони взяли участь у льодовому шоу "Золушка", про що Заворотнюк розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Завтра в Ялті прямо на набережній відкривається каток, який пропрацює до кінця вересня і буде радувати кримчан і туристів чарівним льодовим шоу...
Я бажаю друзям гладкого льоду і аншлагу, глядачам – задоволення, свята, позитивних емоцій", – написала росіянка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про жахливий зовнішный вигляд актриси і повідомили про її ушпиталення.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
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