Головна Новини
14 вересня • оновлено в 21:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ плітки

Це карма? У мережі згадали про поїздки Заворотнюк у вкрадений Крим

11.6т Читати матеріал російською

Хворобу популярної російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасная няня" Анастасії Заворотнюк користувачі мережі пов'язали з її поїздками в анексований Крим.

Так, у 2017 році артистка представила на півострові комедійний спектакль "Третий лишний", що відзначається на Facebook-сторінці актриси (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Тоді жінка заявила, що з Кримом у неї пов'язано дуже багато позитивних спогадів і вона навіть хотіла переїхати до Ялти.

Новини
Рак у Анастасії Заворотнюк: лікарі припинили екстрене лікування

"Що тут тільки не траплялося: і річницю весілля ми тут відзначали, і каток "Ялта ICE" у нас прекрасний був проект", – сказала журналістам вона, побажавши кримчанам всіх благ і підкресливши, що щиро їх любить.

Заворотнюк і Чернишов

Заворотнюк і Чернишов

instagram.com/a_zavorotnyuk

Крім того, в серпні 2019 року її чоловік, фігурист Петро Чернишов відправився до Криму разом з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою. В Ялті вони взяли участь у льодовому шоу "Золушка", про що Заворотнюк розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Завтра в Ялті прямо на набережній відкривається каток, який пропрацює до кінця вересня і буде радувати кримчан і туристів чарівним льодовим шоу...

Я бажаю друзям гладкого льоду і аншлагу, глядачам – задоволення, свята, позитивних емоцій", – написала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Анексія Криму
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Крим видео Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
20
4
Смішно
4
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
Совесть имейте!!!женщина присмерти, а Вы бред пишите..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ОБОЗ да ладно вам на Заворотнюк наезжать ну ездила и ездила она присмерти какая уже разница??
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлизм это диагноз. Носителей необходимо утилизировать сжигая тушки а пепел растворять в серной кислоте.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Pavlov Dmiyty, ну вообще то золы титульная белая расса а вот вас чурок безродных черножопых давно сканировать нужно вы унтерменш и просто смешно когда грязная чурка лает на белого)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel