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11 жовтня • оновлено в 17:21
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"Постійно спить": стало відомо про особливу хворобу Заворотнюк

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Стан російської актриси Анастасії Заворотнюк різко погіршився на реабілітації.

Такі дані поширює Telegram-канал Mash, який уточнює, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" не реагує на зовнішній світ.

"Анастасія Заворотнюк перебуває у стані сопору. Це особливий діагноз, за якого хворий не реагує на навколишнє оточення й не помічає людей. Через пригнічення свідомості актриса постійно спить", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що Анастасія не може самостійно пересуватися, а на процедури потрапляє за допомогою спеціальних каталок.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk/?

"Зараз реабілітологи медичного центру намагаються не допустити переходу прекоматозного стану у кому", – додали у мережі.

Директор і родичі не коментують інформацію про стан актриси, продовжуючи зберігати мовчання.

"Постійно спить": стало відомо про особливу хворобу Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
рак хвороба чутки шоу-бизнес
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