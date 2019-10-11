"Постійно спить": стало відомо про особливу хворобу Заворотнюк

Стан російської актриси Анастасії Заворотнюк різко погіршився на реабілітації.
Такі дані поширює Telegram-канал Mash, який уточнює, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" не реагує на зовнішній світ.
"Анастасія Заворотнюк перебуває у стані сопору. Це особливий діагноз, за якого хворий не реагує на навколишнє оточення й не помічає людей. Через пригнічення свідомості актриса постійно спить", – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що Анастасія не може самостійно пересуватися, а на процедури потрапляє за допомогою спеціальних каталок.
Анастасія Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk/?
"Зараз реабілітологи медичного центру намагаються не допустити переходу прекоматозного стану у кому", – додали у мережі.
Директор і родичі не коментують інформацію про стан актриси, продовжуючи зберігати мовчання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели у реабілітаційний центр.
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