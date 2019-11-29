"Одягнена, як із ринку": ексчоловіка Лорак застукали з новою пасією

Колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу було помічено шанувальниками з новою пасією.

Читачка Telegram-каналу "Тільки нікому..." розповіла, що помітила його із жінкою, яка виглядала не так привабливо, як колишня дружина.

Мурата Налчаджиоглу застукали з новою пасією

"18 листопада бачила колишнього чоловіка Ані Лорак в аеропорту Шарм-ель-Шейху із дівчиною "прости Господи" за 100 рублів. Вона весь час трималася в двох метрах від нього, типу не з ним. Але було видно, що вони разом", – повідомляє джерело.

Мурат Налчаджиоглу instagram / muratnalca

За словами читачки, дівчина була одягнена в спортивний костюм "з ринку", а з собою несла сумку "з переходу". Проте, фотодоказів вона не надала, тому, правда це чи ні, покаже час.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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