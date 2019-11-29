"Одягнена, як із ринку": ексчоловіка Лорак застукали з новою пасією

Колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу було помічено шанувальниками з новою пасією.
Читачка Telegram-каналу "Тільки нікому..." розповіла, що помітила його із жінкою, яка виглядала не так привабливо, як колишня дружина.
Мурата Налчаджиоглу застукали з новою пасією
"18 листопада бачила колишнього чоловіка Ані Лорак в аеропорту Шарм-ель-Шейху із дівчиною "прости Господи" за 100 рублів. Вона весь час трималася в двох метрах від нього, типу не з ним. Але було видно, що вони разом", – повідомляє джерело.
Мурат Налчаджиоглу
instagram / muratnalca
За словами читачки, дівчина була одягнена в спортивний костюм "з ринку", а з собою несла сумку "з переходу". Проте, фотодоказів вона не надала, тому, правда це чи ні, покаже час.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду було подано 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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