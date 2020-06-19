Джиган показав перше фото після примирення з Самойловою

Російський співак українського походження Джиган оприлюднив фото зі своєю дружиною Оксаною Самойловою після примирення.

Знімок з'явився у Instagram репера: на ньому від обіймає Самойлову, з якою вони ще днями мали розлучитися, але вона відкликала позов.

Instagram Джигана

Користувачі мережі почали писати, що сім'я "ловить" хайп на ситуації з розлученням.

"Джиган не дає Оксані інтригу тримати", "Розходимося, друзі", "І для чого тоді йшов шлюборозлучний процес, і Оксана говорила про те, що краще нехай буде тільки одна мама, ніж все це.... хайп на сім'ї – остання справа", – написали вони.

Скріншот з Instagram-сторінки Джигана

Скріншот з Instagram-сторінки Джигана

Скріншот з Instagram-сторінки Джигана

Як повідомляв OBOZREVATEL: