Євробачення 2020: організаторам і Зеленському запропонували "народних" представників України

На пісенний конкурс Євробачення в 2020 році від України настійливо пропонують відправити знаменитого артиста Андрія Данилка (відомого під сценічним псевдонімом як Вєрка Сердючка).

Це стали бурхливо обговорювати після першого півфіналу українського Національного відбору, який Данилко судив разом зі співачкою Тіною Кароль та Віталієм Дроздовим.

Відзначається, що навколо пісенного конкурсу традиційно виник ажіотаж. За кілька днів з моменту публікації запис ефіру зібрав на YouTube вже більше 500 тисяч переглядів:

За підсумками першого етапу відбору відзначилися виконавці KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. Однак, найбільше глядачів захопили судді, зокрема, Данилко і Тіна Кароль.

Виконавцям дісталася маса компліментів, а також пропозиція написати спільний хіт:

У той самий час, на думку глядачів, всі кандидати недостатньо талановиті для участі в міжнародному конкурсі, - на відміну від Вєрки Сердючки, яка в 2007 році вже принесла Україні друге місце на Євробаченні з піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Так, в мережі запропонували за підсумками національного відбору вибрати голосуванням, кого відправити на Євробачення в 2020 році від України: фіналіста або Сердючку з її новим хітом "Make it rain champagne".

Тисячі людей висловилися на підтримку кандидатури Данилка.

Цікаво, що на сайті президента України Володимира Зеленського є відповідна петиція про участь Данилка в Євробаченні-2020 від України, - вона зібрала зовсім мало голосів, але є ще півтора місяці, щоб набрати необхідну для розгляду кількість.

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