"Діти України в вас стріляють!" Скандальна актриса з Києва зізналася в любові до Росії

Керівник Київського театру "Браво" Любов Титаренко поскаржилася одіозному журналісту Руслану Коцабі про утиск російської мови та зізналася в любові до Росії.

Відомий політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі присоромив актрису за наїзд на дотримання мовного законодавства в Україні та поширення пропаганди.

Так, Титаренко поскаржилася, що складно робити переклади російських постановок державною мовою. Нібито люди не зможуть сприймати п'єси не мовою оригіналу.

Любов Титаренко поскаржилася на утиск російської мови в Україні кадр із відео - Олексій Голобуцький

"Вони приходять у театр, щоб саме зрозуміти і побачити сенс. Якщо їм потрібно буде читати і наверх дивитися на сцену – це нереально робити одночасно. Тому те, що вони зробили – це велика дурниця. Цей закон ухвалювався швидко, поспішно, нахабно, переголосуванням по 10-20 разів. Як і всі темні справи. Це щоб посварити людей, і вони свого досягли. Люди розсварилися, у мене було багато друзів, з якими тепер важко знаходити спільну мову. Ця влада наробила стільки лиха, скільки у нас не було століттями. Саме в розбіжності, мовній та сімейній війні, релігійній війні і культурі. Ця влада розколола нас", – заявила вона.

Більше того, керівник театру попросила вибачення у терористів "Л/ДНР" за те, що "Україна в них стріляє".

"Вибачте нас, що Україна вам сьогодні не мати. Вибачте, що діти України в вас сьогодні стріляють, і ви їм відповідаєте. Люблю Росію. Кажуть – ми повернемо Крим. Не повернемо, бо люди не хочуть повертатися. І якщо ми їм відрізаємо воду й електрику, Росія їм це все робить. і якщо людям так добре – навіщо гвалтувати", – додала вона.

У відповідь Голобуцький нагадав одіозній актрисці, що весь театральний світ із різницею в якості спокійно переводить п'єси з будь-яких мов, орієнтуючись на місцеву публіку.

"Всі вважають свої мови достатньо повноцінними для театральних постановок. І тільки в Україні щодо російської раптом падає клямка: тут все, тут не можна, тільки оригінал російською, бо пропаде вся цінність і враження не те. Тобто, українське театральне середовище щиро впевнене в неповноцінності української мови порівняно з російською. Погодьтеся, це якось неправильно", – обурився політтехнолог.

Любов Титаренко скаржиться на утиски російської мови кадр із відео

Він додав, що в Україні вже цілі покоління виросли, які не володіють літературною російською мовою і просто не зрозуміють того ж Олександра Пушкіна, Федора Достоєвського.

"Це, може, дивно усвідомлювати випускникам радянських шкіл, котрих навчали ще й розрізняти рязанську й сибірську говірки, а не просто розуміти російську, – але для сучасної молоді отак воно і є. Російська – одна з іноземних, рівень володіння котрою достатній для розмови, для листування і технічної документації, але з художніми класичними текстами вже виникають проблеми. Тому дайте роботу перекладачам і новому поколінню україномовних артистів – замість чіплятись за пропагандистську установку "російська – мова міжнародного спілкування і її зобов'язані довершено розуміти всі", – підсумував Голобуцький.

Артилерія ЗСУ Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Титаренко вже викликала скандал заявою про те, що в Україні йде "громадянська війна".

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