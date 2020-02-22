НВО анонсував продовження серіалу "Друзі"

Телеканал HBO зніме новий епізод відомого серіалу "Друзі". Він вийде в травні 2020 року.
У зйомках візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі і Девід Швіммер, повідомляє WarnerMedia.
Новий епізод і все десять сезонів серіалу "Друзі" будуть доступні на стрімінговом сервісі HBO Max, який запустять в травні цього року.
Серіал "Друзі"
Подробности
Про продовження серіалу також оголосив актор Метью Перрі на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з головними героями "Друзів".
Серіал "Друзі"
instagram.com/mattyperry4
Як писав OBOZREVATEL раніше, голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Друзі", поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!