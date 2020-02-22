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22 лютого • оновлено в 13:45
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НВО анонсував продовження серіалу "Друзі"

1.4т
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Телеканал HBO зніме новий епізод відомого серіалу "Друзі". Він вийде в травні 2020 року.

У зйомках візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі і Девід Швіммер, повідомляє WarnerMedia.

Новий епізод і все десять сезонів серіалу "Друзі" будуть доступні на стрімінговом сервісі HBO Max, який запустять в травні цього року.

Серіал "Друзі"

Серіал "Друзі"

Подробности

Про продовження серіалу також оголосив актор Метью Перрі на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з головними героями "Друзів".

Серіал "Друзі"

Серіал "Друзі"

instagram.com/mattyperry4

Як писав OBOZREVATEL раніше, голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Друзі", поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
актор зйомки серіал серіал Друзі / Friens
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