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Не забувати Іловайськ: генерал розповів, як змусити Росію заплатити

1.7т Читати матеріал російською

Нові докази участі регулярних військ Росії в боях під Іловайськом вкрай важливі для притягнення до відповідальності РФ.

Але до формування доказової бази по темі агресії Росії проти України необхідно підходити дуже ретельно і скрупульозно. Таку заяву OBOZREVATEL зробив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, окрім колосальних втрат, яких зазнала українська армія в Іловайському котлі, ця подія характерна ще і тим, що "саме під Іловайськом в ніч з 23 на 24 число фактично почалася агресія росіян з використанням своїх регулярних частин, коли вони перестали перефарбовуватися в "добровольців" і інших і просто завели свої батальйонні тактичні групи і танки Т-72Б3, які в Україні в той час не використовувалися".

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Офіційний сайт президента РФ

Разом з тим Романенко нагадав про негативний досвід Грузії, яка слідом за подіями 2008 року "нашвидкуруч" підготувала доказову базу з агресії Росії проти цієї країни. Оскільки докази не виявилися досить переконливими для міжнародної судової інстанції, Грузія програла Росії.

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"Треба збирати всю доказову базу для того щоб виграти всі суди, щоб Росія понесла покарання і виплатила Україні грошову компенсацію. Важливо і те, що не лише Україна доводить це, а й незалежні міжнародні структури, волонтери тощо. Головне, щоб ці докази були переконливими в міжнародному трибуналі", – підкреслив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі.

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Тема
Бої за Іловайськ
Тег
Новини Росії
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Если РФ напала 23 августа, то кто же тогда положил 3 бригады укровоенов под Изварино в конце июля - начале августа?!!!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"...чтобы Россия выплатила Украине денежную компенсацию." Очередная влажная xoxло-мечта...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Колосальне потери" так вроде говорили что 28 бойцов
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