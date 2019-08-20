Не забувати Іловайськ: генерал розповів, як змусити Росію заплатити

Нові докази участі регулярних військ Росії в боях під Іловайськом вкрай важливі для притягнення до відповідальності РФ.

Але до формування доказової бази по темі агресії Росії проти України необхідно підходити дуже ретельно і скрупульозно. Таку заяву OBOZREVATEL зробив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, окрім колосальних втрат, яких зазнала українська армія в Іловайському котлі, ця подія характерна ще і тим, що "саме під Іловайськом в ніч з 23 на 24 число фактично почалася агресія росіян з використанням своїх регулярних частин, коли вони перестали перефарбовуватися в "добровольців" і інших і просто завели свої батальйонні тактичні групи і танки Т-72Б3, які в Україні в той час не використовувалися".

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі Офіційний сайт президента РФ

Разом з тим Романенко нагадав про негативний досвід Грузії, яка слідом за подіями 2008 року "нашвидкуруч" підготувала доказову базу з агресії Росії проти цієї країни. Оскільки докази не виявилися досить переконливими для міжнародної судової інстанції, Грузія програла Росії.

"Треба збирати всю доказову базу для того щоб виграти всі суди, щоб Росія понесла покарання і виплатила Україні грошову компенсацію. Важливо і те, що не лише Україна доводить це, а й незалежні міжнародні структури, волонтери тощо. Головне, щоб ці докази були переконливими в міжнародному трибуналі", – підкреслив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі.

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