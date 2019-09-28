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28 вересня • оновлено в 18:36
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Занадто товстий: росЗМІ злили секретну інформацію про Путіна

11.9т Читати матеріал російською

Російські журналісти заявили, що президент РФ Володимир Путін поза стінами Кремля користується спеціальним мобільним телефоном, який товщий, ніж звичайний смартфон.

У відповідь на відповідне запитання прес-секретар російського глави Дмитро Пєсков відповів: "Не дуже й товстий". Про це повідомляє "Лента.ру".

Так, газета "Московский комсомолец" із посиланням на джерело в Кремлі писала, що спеціальний телефон більш товстий, оскільки в ньому передбачено декілька рівнів захисту, в тому числі від спотворення сигналу та прослушки.

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"Імовірність того, що офіційна розмова глав двох держав буде перехоплена – нульова. Взагалі спецзв'язок ФСО користується військовими супутниками", – сказало джерело.

Крім того, в машині Путіна нібито є ціла телефонна станція, а у офіцерів, які відповідають за його охорону, при собі є спецзв'язок.

Спілкування із зарубіжними політиками відбувається обов'язково з перекладачем, навіть якщо обидва президенти відмінно знають спільну мову. Цей момент, як пояснило джерело, записаний у протоколі.

Ілюстрація

Ілюстрація

The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
політика мобільний телефон Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а ваш президент до сих пор по дисковому телефону звонит? Или через барышню?
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Мир Миру
Мир Миру
Президент Беларуси, вероятно, сделал из скандала Трампа-Зеленского свои выводы. «Я сейчас думаю: надо быть поаккуратнее, — признался он. — Вот так возникнет ситуация и придется этот разговор опубликовывать там — мы-то не опубликуем, мы не записываем эти переговоры, но все-таки, наверное, надо это делать. Я спустя 25 лет прихожу к тому, что надо делать, ибо потом НЕ ОТБРЕХНЕШЬСЯ».
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, :- )))
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