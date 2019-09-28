Занадто товстий: росЗМІ злили секретну інформацію про Путіна

Російські журналісти заявили, що президент РФ Володимир Путін поза стінами Кремля користується спеціальним мобільним телефоном, який товщий, ніж звичайний смартфон.

У відповідь на відповідне запитання прес-секретар російського глави Дмитро Пєсков відповів: "Не дуже й товстий". Про це повідомляє "Лента.ру".

Так, газета "Московский комсомолец" із посиланням на джерело в Кремлі писала, що спеціальний телефон більш товстий, оскільки в ньому передбачено декілька рівнів захисту, в тому числі від спотворення сигналу та прослушки.

"Імовірність того, що офіційна розмова глав двох держав буде перехоплена – нульова. Взагалі спецзв'язок ФСО користується військовими супутниками", – сказало джерело.

Крім того, в машині Путіна нібито є ціла телефонна станція, а у офіцерів, які відповідають за його охорону, при собі є спецзв'язок.

Спілкування із зарубіжними політиками відбувається обов'язково з перекладачем, навіть якщо обидва президенти відмінно знають спільну мову. Цей момент, як пояснило джерело, записаний у протоколі.

Ілюстрація The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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