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15 жовтня • оновлено в 15:26
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Причетна Росія? У Європі спалахнув скандал через Ґрету Тунберґ

4.6т Читати матеріал російською

Німецький депутат Європарламенту Йорґ Мойтен закликав Європейську комісію розслідувати питання фінансування екоактивістів у Європі – він підозрює, що до організації кліматичних рухів може бути причетна РФ.

Про це повідомляє RT. За словами Мойтена, вплив протестів на політику негативно впливає на розвиток економіки всієї Європи – тому він і зацікавлений в тому, щоб з'ясувати, чи не є вони частиною російської політики.

Він закликав проаналізувати зелені акції щодо наявності гібридних загроз.

Ґрета Тунберґ

Ґрета Тунберґ

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"Ці кампанії (наприклад, "П'ятниця заради майбутнього", Greenpeace, цивільні рятувальні судна в Середземному морі) професійно організовані та мають серйозну фінансову підтримку... Чи може комісія виключати ймовірність того, що їх фінансує і курує Росія?" - сказав депутат.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що відомо про екоактівістку Ґрету Тунберґ, чия історія успіху вже зараз викликає здивування і суперечливі питання.

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Грета Тунберг
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг, Грета приплыла на яхте, построенной Ротшильдами, а ищут "руку Кремля" ну реально - дбл.б.
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70rus xxx
70rus xxx
Помню,когда Путин водил неразумную Грету в детсад,постоянно ее наускивал на все,что связано с тяжелой промышленностью.Потом подарил ей чисто экологическую яхту,и отправил в ООН мурижить капиталистов.Типа,за место себя.
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Махно Володимир
Махно Володимир
кац-апы везде суют свое свиное рыло!
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hunt andres
hunt andres
Махно Володимир, памперс поменяй, захистник чубанутый)
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70rus xxx
70rus xxx
Махно Володимир, зато ваша участь,это тихонько посасывать у хозяев и похрюкивать-ДАЙТЕ ДЕНЕХ!!!!!!!!!!
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