Причетна Росія? У Європі спалахнув скандал через Ґрету Тунберґ

Німецький депутат Європарламенту Йорґ Мойтен закликав Європейську комісію розслідувати питання фінансування екоактивістів у Європі – він підозрює, що до організації кліматичних рухів може бути причетна РФ.

Про це повідомляє RT. За словами Мойтена, вплив протестів на політику негативно впливає на розвиток економіки всієї Європи – тому він і зацікавлений в тому, щоб з'ясувати, чи не є вони частиною російської політики.

Він закликав проаналізувати зелені акції щодо наявності гібридних загроз.

Ґрета Тунберґ

"Ці кампанії (наприклад, "П'ятниця заради майбутнього", Greenpeace, цивільні рятувальні судна в Середземному морі) професійно організовані та мають серйозну фінансову підтримку... Чи може комісія виключати ймовірність того, що їх фінансує і курує Росія?" - сказав депутат.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що відомо про екоактівістку Ґрету Тунберґ, чия історія успіху вже зараз викликає здивування і суперечливі питання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.