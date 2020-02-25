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26 лютого • оновлено в 03:03
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Загризли на смерть 5 осіб: в Росії зграї собак розривають людей

1.1т
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У вівторок, 25 лютого, в російському місті Красноярськ виявили тіло чоловіка зі слідами схожими на укуси собак.

Це стало п'ятим випадком загибелі від нападів тварин в 2020 році, повідомляють Известия (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Там зазначають, що городяни неодноразово скаржилися на зграї бродячих собак, однак місцева влада на це не реагувала. Раніше в місті вже затримали главу управління доріг, благоустрою та інфраструктури адміністрації Красноярська. Слідчі порушили кримінальну справу про халатність чиновника.

У Росії зграї собак розривають людей

У Росії зграї собак розривають людей

vn.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, в одному з сіл на Харківщині ротвейлер на смерть загриз чотирирічного хлопчика. Собака сильно покусала і його бабусю.

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Автор
Карина Бондаренко
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