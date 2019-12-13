"Забудьте про Крим": у Путіна відповіли на рукостискання Зеленського

У президента РФ Володимира Путіна відповіли щодо готовності лідера України Володимира Зеленського потиснути руку голові Кремля.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Зеленському краще тиснути руку, не питаючи про повернення окупованого Криму, передає РІА Новини.

"Краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то ми вже говорили: тут треба не Путіну тиснути руку, а виконувати мінські домовленості, тоді можна буде всім один одному потиснути руки і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт", – висловився Пєсков.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в ефірі українського телебачення заявив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну в Парижі. При цьому він зазначив, що готовий потиснути не один раз руку Путіну в разі повернення України окупованих територій.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL:

Зустріч в Парижі 9 грудня стала першим самітом в "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін ( вся хроніка подій зібрана тут ).

Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки по телефону). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведенні військ ще на трьох ділянках і про подальшу роботу в "нормандському форматі".

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він підкреслив, що Україні вдалося добитися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським по Донбасу.

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