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13 грудня • оновлено в 13:04
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"Забудьте про Крим": у Путіна відповіли на рукостискання Зеленського

2.2т
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У президента РФ Володимира Путіна відповіли щодо готовності лідера України Володимира Зеленського потиснути руку голові Кремля.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Зеленському краще тиснути руку, не питаючи про повернення окупованого Криму, передає РІА Новини.

"Краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то ми вже говорили: тут треба не Путіну тиснути руку, а виконувати мінські домовленості, тоді можна буде всім один одному потиснути руки і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт", – висловився Пєсков.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський в ефірі українського телебачення заявив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну в Парижі. При цьому він зазначив, що готовий потиснути не один раз руку Путіну в разі повернення України окупованих територій.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Анексія Криму Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Крим Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Зеленскому лучше пожимать руку, не спрашивая о возвращении оккупированного Крыма".....вот так и сказал, что Крым "оккупирован"? Или это фантазии свои сам.до.мый борзописец от себя добавил?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Medvedkov Yuri, Свинopылое, а ну ка объясни или расскажи как тебе не лапотнику достались и Крым и западная Украина....расскажи на каких таких фронтах были завоеваны ыти земли, как пришло, так и ушло...то ли ыщо будет.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Федоров Федор, Я тебе лапотник так отвечу: Не плешивому и его говорящему попугаю рассказывать нам о чём помнить и о чём забыть! Крым мы ВЕРНЁМ, в любом случае! Не решитесь отдать по хорошему, мирно, заберём силой и тогда не обижайтесь! Вас лапотников предупредили!
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