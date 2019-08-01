Японці пригрозили Медведєву: в чому справа

Уряд Японії заявив, що якщо поїздка російського прем'єра Дмитра Медведєва на південну територію Курильських островів 1-2 серпня відбудеться, то він відповість "належним чином".

Про це під час регулярної пресконференції повідомив генеральний секретар кабміну Японії Есіхіде Суга, передає МК.

Медведєв на Курилах

"У будь-якому випадку ми маємо намір відповісти належним чином", — запевнив Суга, зазначивши, що нині уряд збирає відповідну інформацію. Генеральний секретар японського кабміну підкреслив, що візити офіційних російських осіб на північні острови (так у Японії називають південну частину Курильської гряди) суперечать позиції уряду Японії щодо цих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зухвало відповів Японії щодо Курил.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.