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Японці пригрозили Медведєву: в чому справа

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Уряд Японії заявив, що якщо поїздка російського прем'єра Дмитра Медведєва на південну територію Курильських островів 1-2 серпня відбудеться, то він відповість "належним чином".

Про це під час регулярної пресконференції повідомив генеральний секретар кабміну Японії Есіхіде Суга, передає МК.

Медведєв на Курилах

Медведєв на Курилах

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"У будь-якому випадку ми маємо намір відповісти належним чином", — запевнив Суга, зазначивши, що нині уряд збирає відповідну інформацію. Генеральний секретар японського кабміну підкреслив, що візити офіційних російських осіб на північні острови (так у Японії називають південну частину Курильської гряди) суперечать позиції уряду Японії щодо цих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зухвало відповів Японії щодо Курил.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
японцы пора валить россию! если понадобится возобновите камикадз!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Махно Володимир, а вы в камикадзе готовы идти? Если готовы, то не тяните - бомбу за пазуху и на Донбасс.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
И что? Медведев регулярно ездит по территории России. Был на Урале, был в Тюмени, был в Смоленской области, был в Севастополе, был в Новосибирской области, Вологодской, на Курилах был, даже на Новую Землю как-то летал. Какое кому до этого дело?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ой, договорятся эти япошки! Не будет никакой совместной деятельности на островах!
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